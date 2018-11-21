NASA проверит работу Boeing и SpaceX из-за курения марихуаны Илоном Маском

Повышенное внимание NASA к ее партнерам вызвано поведением главы SpaceX Илона Маска.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено проверить, как в Boeing и SpaceX соблюдаются правила безопасности на рабочих местах.

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Как рассказал The Washington Post представитель NASA Уильям Герстенмайер, проверка начнется в следующем году и займет месяцы, в ходе которых специалисты агентства проверят "все, что может повлиять на безопасность" в компаниях, которые были наняты для отправления людей на МКС, передает kommersant.

По словам источников газеты, повышенное внимание NASA к ее партнерам вызвано поведением главы SpaceX Илона Маска. Во время одного шоу, транслировавшегося на YouTube, Маск позволил себе курить марихуану и потягивать виски. Подобное поведение заставило задуматься руководителей космического агентства о том, соблюдаются ли в самой SpaceX нормы поведения на рабочем месте. Заодно было принято решение проверить и Boeing, уверяют источники. Представитель NASA отказался называть причину проверок, но заявил, что они позволят убедиться в том, что «компании выполняют требования NASA к безопасности на рабочих местах», в том числе соблюдение запрета на употребление наркотиков.