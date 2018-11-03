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NASA и Европейское космическое агентство показали первое видео из космоса в качестве 8k

18:03, 03 ноября 2018
Наука и IT
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Ролик показывает, как астронавты живут на МКС \ NASA

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Ролик сняли на борту Международной космической станции с помощью камеры Helium 8K компании RED. Она позволяет записывать видео с разрешением 8192 на 4320 пикселей.

Ролик показывает, как астронавты живут на станции, работают и проводят эксперименты. В частности, зрители могут увидеть секвенирование ДНК и сравнение растений, выросших в космосе с растениями, которые выросли на земле.

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Теги: #видео#NASA#МКС