NASA и Европейское космическое агентство показали первое видео из космоса в качестве 8k

Ролик сняли на борту Международной космической станции с помощью камеры Helium 8K.

NASA и Европейское космическое агентство опубликовали первое видео из космоса с разрешением 8 тыс. пикселей.

Читайте такжеNASA разработала бесшумный сверхзвуковой самолет

Ролик сняли на борту Международной космической станции с помощью камеры Helium 8K компании RED. Она позволяет записывать видео с разрешением 8192 на 4320 пикселей.

Ролик показывает, как астронавты живут на станции, работают и проводят эксперименты. В частности, зрители могут увидеть секвенирование ДНК и сравнение растений, выросших в космосе с растениями, которые выросли на земле.