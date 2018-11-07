Ученым удалось отрастить лягушкам новые лапы

Ампутировав группе из девяти лягушек ноги, ученые зафиксировали животных, поместив культи в биореакторы со специальным гелем с содержанием прогестерона.

Ученые из Университета Тафтса в США отрастили лягушке ампутированные лапы с помощью гормонов.

Эксперимент они описали в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Многие земноводные, в отличие от млекопитающих, способны восстанавливать утраченные конечности. Некоторые виды африканских лягушек обладают слабыми способностями к регенерации — если они теряют ногу, на ее месте образуется тонкий хрящевой отросток. Однако исследователям удалось добиться полноценной регенерации.

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Ампутировав группе из девяти гладких шпроцевых лягушек ноги, ученые зафиксировали животных, поместив культи в биореакторы со специальным гелем с содержанием прогестерона. Спустя сутки они отсоединили животных от устройства. Рост тканей продолжался девять месяцев, за это время восстановилась костная ткань, нервы, сосуды — не сформировалась только стопа.

Ученые рассчитывают, что удастся восстанавливать конечности и у людей, если они найдут подходящую комбинацию веществ для биореактора. «Ваше тело знает, как сформировать конечность, — отмечают они. — Оно уже делало это в время эмбрионального развития».