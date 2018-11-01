В США метеорологи построили машину-ураган, имитирующую природный катаклизм (видео)

"Стена ветра" может имитировать ураган пятой категории. Периодически метеорологи добавляют в систему воду, потому что ураганы часто сопровождаются проливными дождями.

В международном университете Флориды построили машину-ураган под названием "Стена ветра".

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Самый мощный в мире искусственный ураган помогает ученым протестировать строительные материалы и здания на прочность против ветров ураганной силы, сообщает Би-би-си. Эти эксперименты привели к переоценке прочности зданий и путей защиты от ураганов.

Машина состоит из 12 гигантских вентиляторов. Метеоролог Эрик Салн рассказывает, что исследовательский объект позволяет метеорологам понять, какие разрушения может нанести ветер ураганной силы различным постройкам. "Стена ветра" может имитировать ураган пятой категории. Периодически метеорологи добавляют в систему воду, потому что ураганы часто сопровождаются проливными дождями. "Когда мы добавляем воду в систему, в Голливуде умирают от зависти", - говорит Салн.

Благодаря этим тестам во Флориде нашли новый способ укрепления крыш.