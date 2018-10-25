Стань частью глобального

Где искать новые идеи для бизнеса и как их внедрядь знают 4 мировых експерта по креативности, инновациям и лидерству

12 ноября 2018 года в Киеве пройдет GLOBAL INSPIRING FORUM 2018: Inspiration, Idea, Innovation, Implementation – форум об инновациях и лидерстве, необходимом для их внедрения .

4 бизнес-спикера, 4 разных стран мира, 8 часов контента, основанного на собственном опыте спикеров, качественный нетворкинг среди 700 участников события – владельцев и топ-менеджеров крупного и среднего бизнеса Украины и других стран.

О спикерах и о чем они будут говорить:

I-Inspiration: команда вяло ходит по офису и без энтузиазма реагирует на новые идеи? У ваших людей загораются глаза не дольше, чем на 6 минут? Как стать тем лидером, который вдохновит тысячи? Все секреты вдохновляющего лидерства у британского спикера Кевина Гаскелла, ex-СЕО BMW, Porche и Lamborgini, которые при его руководстве достигли невероятного роста прибыли. Кевин говорит, что его секрет – это люди. Проверим?

I-Idea: вам кажется, что все уже придумано до вас? Каждая идея – на вес золота, а каждая золотая идея рождена в муках? Мировой эксперт по бизнес-креативности Фредрик Харен точно удивит вас! Он откроет месторождение новых идей специально для вас и вашего бизнеса. Автор бестселлера «Книга идей» знает тот остров сокровищ, где спрятаны клады идей. После его выступления у вас будет карта с их геолокациями.

I-Innovation: как процессы глобализации и диджитализации прямо сейчас меняют контекст будущего? Что произойдет с миром в ближайшие 5 лет? Как оперативно трансформировать свой бизнес, чтобы оставить конкурентов позади? Об этом - шведский экономист, бизнес-спикер, автор 30 книг и режиссер документального кино Юхан Норберг.

I-Implementation: что заставляет олимпийских чемпионов тренироваться каждую секунду? Откуда берется нечеловеческое желание сверхрезультата? Возможно ли это имплементировать на бизнес? Бывший футболист и нынешний председатель датского инновационного футбольного клуба, бизнес-спикер нового поколения Расмус Анкерсен 6 лет путешествовал по миру и работал с мировыми атлетами. Полученные знания он успешно применяет в бизнесе и обучает этому. Узнайте, как воспитать собственную звездную команду чемпионов.

GLOBAL INSPIRING FORUM - это источник ваших убедительных результатов!

Ждём вас!

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ:https://goo.gl/uBPE6k

Организатор: компания KA Group – premium business events.