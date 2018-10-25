Среди руин сгоревшего музея в Бразилии отыскали уникальный экспонат

На стеклянный кейс, где хранился экспонат, упал металлический ящик, закрыв его от огня.

Среди сгоревших обломков Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро ученым удалось разыскать один из самых ценных экспонатов коллекции, уничтоженной пожаром в начале сентября, - череп Лузии, древнейшие ископаемые останки человека, когда-либо найденные в Америке.

Как рассказала заместитель директора музея Кристиана Сэрежу, кости уцелели благодаря счастливой случайности. На стеклянный кейс, где хранился экспонат, упал металлический ящик, закрыв его от огня. Об этом сообщает Би-би-си.

В результате череп распался на куски (поскольку расплавился соединяющий их клей), но его вполне можно заново реконструировать из найденных осколков.

"Отличные новости. Это просто чудо после трагедии", - цитирует Сэрежу агентство Рейтер.

"У нас было такое чувство, как будто мы заново обрели члена семьи", - вторит ей археолог Клаудиа Карвалью, которая руководит работами по поиску уцелевших экспонатов.

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200-летний Национальный музей Бразилии, где хранилось более 20 миллионов ценнейших экспонатов, почти полностью выгорел 2 сентября. Точная причина пожара до сих пор не установлена..

В огне погибли тысячи артефактов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.

Утерянными считались и останки Лузии, возраст которых превышает 11 тысяч лет. Частично сохранившийся скелет молодой женщины, обнаруженный командой французских и бразильских археологов в 1975 году, стал самым известным и одним из самых ценных экспонатов музея.

По соображениям безопасности череп и часть бедренной кости Лузии хранились на первом этаже, отдельно от остальной антропологической коллекции, которая располагалась на третьем, полностью обрушившемся.