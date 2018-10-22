Каждая клетка человеческого мозга работает как микрокомпьютер

Ученые впервые проследили за электрической активностью отдельных клеток мозга людей.

Ученые обнаружили, что каждая клетка человеческого мозга способна обрабатывать информацию. Изучая нейроны, взятые из мозговых тканей, исследователи смогли глубже исследовать деятельность отдельных клеток, на которых держится интеллектуальное развитие нашего вида.

Как пишет Newsweek, успех человечества напрямую зависел от размера мозга. Чем больше он становился, тем более умными становились предки современных людей. Но исследовать, что именно происходит в наших головах, оказалось чрезвычайно трудно. Большинство из того, что сегодня известно о нейронах и их функции, удалось выяснить благодаря исследованиям на лабораторных грызунах.

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«Проверить гипотезу о том, что нейроны людей отличаются от нейронов других видов очень не просто, потому что очень сложно получить живую ткань человеческого мозга», - пояснил ученый из Института исследования мозга Массачусетского технологического университета Марк Гарнетт.

Сегодня ученым известно, что нейроны мозга людей больше, чем у других видов. Однако, не известно, как размер влияет на синаптические связи, через которые отдельные нейроны обрабатывают информацию и конвертируют ее в выходной сигнал.

Гарнетту и его команде удалось чрезвычайно детально проследить, как функционируют клетки именно человеческого мозга. Их предоставил Сидни Кэш из Массачусетского госпиталя, который работает с пациентами, страдающими от эпилепсии. Некоторым из них проводят операции, в процессе которых приходится удалять ткани из областей глубоко в мозгу. Получив образцы таких удаленных тканей, ученые в университете разделили нейроны на тонкие слои и записывали электрическую активность каждого нейрона. Ранее ученые замечали, что человеческие клетки имеют более длинные дендриты, чем у крыс. После наблюдений за электронной активностью человеческих нейронов ученые обнаружили, что они обрабатывают информацию не так, как те, что в мозге грызунов. И это в основном было обусловлено разницей в размерах. Ведь сигналам приходится преодолевать более долгий путь в человеческом мозге.

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Другое различие в ионных каналах. Это протеин, который действует как пора, которая позволяет электрическим разрядам заходить и выходить из клеток. Исследователи заметили, что у человеческих нейронов таких пор значительно меньше, что потенциально повышает сопротивляемость дендритов, улучшая способность обрабатывать информацию.

«Человеческий мозг состоит из около 86 миллиардов нейронов. Нейроны таким образом составляют элементарные единицы в обработке информации. Отличные возможности в обработке на уровне отдельных клеток влияют на способность обработки данных всего мозга людей», - пояснил соавтор исследования Лоу Биулю-Ларош.