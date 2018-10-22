В новых смартфонах от Google нашли ряд проблем

У Google Pixel 3 и Pixel 3 XL оказалось немало проблем - камера, динамики, микрофон, аккумулятор, работа с приложениями.

18 октября начались продажи новых флагманских смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые являются первыми аппаратами, полностью спроектированными специалистами Google.

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Как пишет itc.ua, покупатели столкнулись с многочисленными проблемами. Первые владельцы Pixel 3 и Pixel 3 XL жалуются на некорректную работу стандартного приложения камеры, которое зачастую сильно подтормаживает, а иногда не сохраняет сделанные снимки.

Также пользователи жалуются на низкую громкость и практически полное отсутствие высоких частот. Причем большая часть жалоб на плохую сбалансированность звучания приходится именно на старшую модель Pixel 3 XL. Судя по всему, в работе новой технологии усилителя с «продвинутым алгоритмом защиты динамиков» имеются определенные проблемы, отмечает издание. Кроме того, некоторые жалуются на проблемы с воспроизведением при подключении адаптера USB Type-C на 3,5 мм – звук периодически «отваливается».

С записью звука тоже имеются проблемы. В частности, пользователи пишут, что при записи звука во время съемки видео микрофон зачастую срабатывает некорректно и в итоге получается «мусор».

Некоторые пользователи жалуются, что смартфоны не могут держать в фоновом режиме больше трех приложений активными. Другие сообщают о необходимости постоянно запускать приложения заново, а третьи жалуются на закрытие приложений в фоне после каждого использования камеры. Наиболее вероятным объяснением представляются ошибки в работе улучшенной системе управления питанием новой ОС Android 9.0 Pie. Речь об умном алгоритме Adaptive Battery, данная функция анализирует привычки пользователя и сама закрывает наиболее редко используемые приложения с целью экономии энергии, пишет издание.

Аккумулятор младшей модели Pixel 3 разряжается очень быстро – некоторые пишут, что заряда едва хватает на три часа работы аппарата.

Из других проблем, о которых сообщили пользователи, можно выделить периодическое самопроизвольное появление и пропадание нижней панели интерфейса, зависания устройств при настройке голосового помощника Google Assistant, проблемы с отправкой оповещений календаря и сбои в активации режима фоторамки при размещении устройства на беспроводной зарядке Pixel Stand.

С большой вероятностью можно утверждать, что все эти недочеты в ближайшее время будут исправлены посредством обновлений прошивки, резюмирует издание.