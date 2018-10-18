Китайцы хотят запустить в небо "искусственную луну" для освещения улиц

Сообщается, что "искусственная луна" будет в восемь раз ярче обычной.

В городе Чэнгду на юго-западе Китая планируют заменить уличные фонари "искусственной луной", которая будет в восемь раз ярче обычной.

Как сообщает The Guardian, специальный спутник, "предназначенный для дополнения луны ночью", планируют запустить в 2020 году.

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Сообщается, что свечение спутника позволило бы осветить участок диаметром от 10 до 80 км, в то время как диапазон освещения можно было бы контролировать в пределах десятков метров, что позволило бы ему заменить уличные фонари.

Свою разработку на национальном форуме, посвященному инновациям и предпринимательству, представил председатель частного космического подрядчика Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co Ву Чуньфэн.

По его словам, разработка и тестирование спутника длились много лет, и сейчас технология достаточно развита для того, чтоб запуск был возможен в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, астрономы нашли вторую Луну за пределами Солнечной системы.