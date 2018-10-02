В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету, которую назвали Гоблин

Она облетает Солнце за 40 тысяч лет и большинство времени остается незаметной, поэтому странно, что ее вообще увидели.

Чрезвычайно удаленная карликовая планета, которая получила название Гоблин, была открыта в результате наблюдений, меняющих представление о крайних пределах нашей Солнечной системы.

Астрономам удалось ее обнаружить в процессе поисков гипотетической массивной «Девятой планеты», которая, вероятно, находится далеко за Плутоном в загадочном регионе, известном как Облако Оорта, пишет The Guardian.

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Существование Девятой планеты не было зафиксировано напрямую. Но Гоблин, очевидно, находится под гравитационным влиянием большого незамеченного объекта. Это добавляет астрономам уверенности, что все же на окраинах нашей Солнечной системы еще что-то есть.

А тем временем новооткрытая планета Гоблин очень холодная. Ее диаметр не превышает 300 километров. При этом планета движется по очень вытянутой орбите. Она почти в 2,5 раза дальше от Солнца, чем Плутон. Один год на Гоблине равен 40 тысячам земных лет. Странно, что астрономы вообще ее заметили. Ведь в 99% позиций на своей орбите планета слишком блеклая, чтобы ее можно было увидеть.

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Гоблин уже третья карликовая планета, обнаруженная в окрестностях Солнечной системы. Ранее ученые заметили небольшую планету, которую назвали Седна, а также еще один объект, который пока имеет название 2012 VP113. Поэтому пространство, которое до этого времени казалось темным, холодным и пустым, оказалось богатым на удивительные и экзотические космические тела.