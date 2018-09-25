Samsung планирует выпустить два смартфона со сканером отпечатков пальцев, расположенным на дисплее

Они должны быть представлены еще до анонса юбилейного Samsung Galaxy S10.

Модели Galaxy P30 и Galaxy P30 + могут стать первыми телефонами Samsung со встроенным сканером отпечатков.

Они должны быть представлены еще до анонса юбилейного Samsung Galaxy S10, пишет "Новое время" со ссылкой на PhoneArena.

Таким образом, флагманский Samsung Galaxy S10 получит новую технологию не первым, хотя и одним из первых. Кроме того, Galaxy S10 все еще может выйти на рынок с более дорогим и точным ультразвуковым считывателем отпечатков пальцев.

Читайте такжеiPhone Xs Max против Samsung Galaxy Note 9: придется выбирать между «монобровью» и стилусом

Galaxy P30 и P30+ получат средний ценник, выйдут до конца 2018 года и сначала будут продаваться только на территории Китая, чтобы составить конкуренцию местным производителям с похожими аппаратами.

По данным источников в Китае, Galaxy P30 получила модельный номер SM-G6200. У нее будет LCD-экран и подэкранный дактилоскопический датчик.

Сейчас смартфоны Samsung подразделяются на четыре основные линейки: Galaxy S и Note-Series, Galaxy A-Series и Galaxy J-Series. S и Note - это флагманские модели, серия А — премиальные устройства среднего сегмента, а серия J объединяет относительно недорогие модели.