Facebook признал, что медленно реагировал на вмешательство в выборы США

Компания была слишком медленной, чтобы реагировать на попытки России вмешаться в выборы США и общеамериканские политические дискурсы.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг признала, что соцсеть медленно отреагировала на вмешательство в выборы США.

Об этом она заявила во время выступления на слушаниях в сенатском комитете по разведке США, передает Reuters.

Сэндберг отметила, что компания была слишком медленной, чтобы реагировать на попытки России вмешаться в выборы США и общеамериканские политические дискурсы. Однако она настояла, что сейчас Facebook работает лучше.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси отметил в своем подготовленном выступлении, что "сравнительно небольшое количество недобросовестных лиц смогли использовать Twitter, чтобы иметь огромное влияние".

Вследствие выступлений руководителей компаний, упали акции Facebook Inc и Twitter.

Facebook (FB.O) упал на 1,6 процента, а Twitter (TWTR.N) - на 5,2 процента. Акции других технологических компаний - включая Alphabet (GOOGL.O) и Snap (SNAP.N) также подешевели.

В ноябре 2018 года в США пройдут выборы губернаторов и конгрессменов.

Ранее Цукерберг заявил, что Facebook заблокировал более 270 страниц , которые управлялись из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые использовались для манипуляций общественным мнением в самой России, и других странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.

Больше о том, как защититься в соцсети, читайте в материале "Facebook и другие: что они о вас знают и как это исправить"