Facebook ввел запрет на размещение чертежей оружия для 3D-принтера

Как отмечается, социальная сеть запретила пользователям размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.

Facebook запретил пользователям размещать инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера.

Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, Facebook также объявил об удалении подобного контента со страниц пользователей соцсети.

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Как отмечается, социальная сеть запретила пользователям размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.

Отметим, ранее федеральный суд американского штата Вашингтон вынес постановление о временной блокировке публикации инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера.