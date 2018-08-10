Facebook ввел запрет на размещение чертежей оружия для 3D-принтера
09:45, 10 августа 2018Наука и IT
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Как отмечается, социальная сеть запретила пользователям размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.
Иллюстрация / REUTERS
Facebook запретил пользователям размещать инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера.
Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, Facebook также объявил об удалении подобного контента со страниц пользователей соцсети.
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Как отмечается, социальная сеть запретила пользователям размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.
Отметим, ранее федеральный суд американского штата Вашингтон вынес постановление о временной блокировке публикации инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера.
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