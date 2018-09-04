Волна магнитных бурь накроет Украину раньше прогнозов

Магнитные бури накроют Украину уже в эту субботу.

Первые магнитные возбуждения, близкие к магнитной бури первого уровня G1, накроют Украину уже 8 сентября.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, передают "Подробности".

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Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Полностью избежать влияния метеоудара невозможно. Улучшить самочувствие поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить больше воды. Также необходимо отказаться от алкоголя, меньше употреблять кофе. Жирная пища и сладости тоже могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом. Почувствовать себя лучше поможет полноценный сон, не менее 7-8 часов подряд, а также спокойное эмоциональное и физическое состояние, следует больше отдыхать и быть спокойными.

Напомним, ранее сообщалось, что магнитные колебания ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября.