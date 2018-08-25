"Чистый яд": ученые назвали «самый вредный» продукт питания

Ученые рассказали, что является «одним из худших продуктов, которые только можно съесть».

Карин Михелс, директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда, заявила, что кокосовое масло является «чистым ядом».

Об этом пишет Business Insider. Во время лекции во Фрайбурге профессор рассказала о вреде, которое может нанести кокосовое масло, если его употреблять в пищу. Она заявила, что оно является «одним из худших продуктов, которые только можно съесть».

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Михелс подчеркнула, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров — это в два раза больше, чем свиное сало и на 60% больше, чем говяжий жир. Она отметила, что масло кокоса повышает содержание «плохого холестерина» (ЛПНП — Липопротеины низкой плотности). Его переизбыток увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.