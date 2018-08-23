Ученые нашли новый орган в иммунной системе человека

Он запоминает все болезни, которыми человек когда-либо болел.

Исследователи из австралийского Института медицинских исследований Гарван выявили структуру в иммунной системе, которая «помнит» все предыдущие инфекции и вакцинации. Она наполнена иммунными клетками разных видов, которые реагируют на патогены, с которыми столкнулось человеческое тело.

Как пишет Newsweek, «микроорган» размещен с внешней стороны лимфатических желез, чтобы выявлять инфекции как можно раньше. Его удалось обнаружить с помощью передовой технологии под названием «3D-микроскопия», с помощью которой ученые «снимали» иммунную систему в действии в теле живых животных.

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«Это позволило нам создать трехмерные снимки в реальном времени, сканируя «слои» лимфатических узлов живых животных, а также проводя электронную томографию у сотен пациентов», - объяснил автор исследования Три Фан.

«Воспроизводя слои в виде трехмерного изображения и наблюдая за движением клеток и тем, как они взаимодействуют друг с другом, мы смогли четко выявить эту новую структуру», - пояснил он.

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Обнаруженный новый «микроорган» тонкий, плоский и дает о себе знать только тогда, когда животные имеют дело с инфекцией, с которой тело никогда не сталкивалось. Выявленную структуру в иммунной системе назвали «субкапсулярним пролиферативным центром». Его удалось обнаружить как у мышей, так и у людей.