Астронавты NASA впервые сыграли в теннис в космосе (видео)

19:43, 22 августа 2018
Наука и IT
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Астронавты сыграли в теннис в невесомости на МКС / nasa.gov

Астронавты NASA Дрю Фестель, Рики Арнольд и Серена Ауньон-Канцлер и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст впервые в истории сыграли в теннис в невесомости.

Как сообщает "Новое время", игра проходила на борту Международной космической станции и транслировалась в прямом эфире.

Событие транслировалось на 3D-проекции земного шара в общественном парке Флашинг-Медоус - Корона-парк в Нью-Йорке.

Американская ассоциация тенниса вела переговоры с Фюстелем с декабря 2017 года для реализации первой теннисной игры в невесомости. Он является поклонником игры в теннис и по прибытии на МКС несколько месяцев назад он пообещал, что проведет такой матч.

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