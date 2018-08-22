Астронавты NASA впервые сыграли в теннис в космосе (видео)

Игру транслировали в прямом эфире.

Астронавты NASA Дрю Фестель, Рики Арнольд и Серена Ауньон-Канцлер и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст впервые в истории сыграли в теннис в невесомости.

Как сообщает "Новое время", игра проходила на борту Международной космической станции и транслировалась в прямом эфире.

Событие транслировалось на 3D-проекции земного шара в общественном парке Флашинг-Медоус - Корона-парк в Нью-Йорке.

Американская ассоциация тенниса вела переговоры с Фюстелем с декабря 2017 года для реализации первой теннисной игры в невесомости. Он является поклонником игры в теннис и по прибытии на МКС несколько месяцев назад он пообещал, что проведет такой матч.