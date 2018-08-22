Астронавты NASA впервые сыграли в теннис в космосе (видео)
19:43, 22 августа 2018Наука и IT
155 0
Игру транслировали в прямом эфире.
Астронавты сыграли в теннис в невесомости на МКС / nasa.gov
Астронавты NASA Дрю Фестель, Рики Арнольд и Серена Ауньон-Канцлер и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст впервые в истории сыграли в теннис в невесомости.
Как сообщает "Новое время", игра проходила на борту Международной космической станции и транслировалась в прямом эфире.
Событие транслировалось на 3D-проекции земного шара в общественном парке Флашинг-Медоус - Корона-парк в Нью-Йорке.
Американская ассоциация тенниса вела переговоры с Фюстелем с декабря 2017 года для реализации первой теннисной игры в невесомости. Он является поклонником игры в теннис и по прибытии на МКС несколько месяцев назад он пообещал, что проведет такой матч.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter