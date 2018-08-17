Луна сблизится с четырьмя планетами: когда украинцы смогут увидеть уникальное явление

21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, а 31 августа - с Ураном.

В августе Луна сблизится с четырьмя планетами. При безоблачной погоде это явление можно будет наблюдать на всей территории Украины. Наилучшие условия будут на юге страны.

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21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, а 31 августа - с Ураном, сообщает «Урядовый курьер».

Наблюдать сближение планет можно будет через час после захода солнца при ясной, безоблачной погоде.

Как сообщал УНИАН, в атмосфере самой жаркой планеты во вселенной нашли пары железа и титана.