Луна сблизится с четырьмя планетами: когда украинцы смогут увидеть уникальное явление
10:32, 17 августа 2018Наука и IT
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21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, а 31 августа - с Ураном.
Луна / REUTERS
В августе Луна сблизится с четырьмя планетами. При безоблачной погоде это явление можно будет наблюдать на всей территории Украины. Наилучшие условия будут на юге страны.
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21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, а 31 августа - с Ураном, сообщает «Урядовый курьер».
Наблюдать сближение планет можно будет через час после захода солнца при ясной, безоблачной погоде.
Как сообщал УНИАН, в атмосфере самой жаркой планеты во вселенной нашли пары железа и титана.
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