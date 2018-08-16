В атмосфере самой жаркой планеты во вселенной нашли пары железа и титана

Температура на Kelt-9b достигает 4 тысяч градусов по Цельсию.

Новое исследование самой жаркой из известных человечеству планет обнаружили, что температура в ней близка к той, которая обычно наблюдается на поверхности некоторых звезд. Это делает планету столь суровой, что в ее атмосфере нашли железо и титан в газообразном состоянии.

Как пишет The Guardian, эти наблюдения расширяют сведения о разнообразии условий на разных планетах за пределами нашей солнечной системы, которые могут быть чрезвычайно экстремальными.

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«Температуры там настолько сумашедшие, что несмотря на то, что речь идет о планете, ее атмосфера, как у звезды», - сказал профессор Университета Берна Кевин Хенг.

«Главный урок, который экзопланеты дают нам, в том, что мы не можем смотреть только на свою солнечную систему. Очень странные вещи происходят в космосе», - добавил он.

Планета под названием Kelt-9b была открыта в прошлом году командой американских астрономов. Она кружит вокруг звезды за 650 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Супержаркая планета находится в 30 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. И та звезда вдвое горячее, чем наша. Таким образом, температура на поверхности Kelt-9b достигает 4 тысяч градусов по Цельсию. Для сравнения, температура на поверхности Солнца составляет 6 тысяч градусов.

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Поскольку Kelt-9b чрезвычайно близко расположена к своей звезде, она облетает ее за 36 часов. При этом, планета всегда повернута к ней одной и той же стороной. Поэтому на половине Kelt-9b всегда день, а на другой половине – всегда ночь. Хенг уточняет, что температура на «темной стороне» Kelt-9b составляет около 2 тысяч градусов по Цельсию. Подробные оценки орбиты планеты допускают возможность того, что Kelt-9b в основном состоит из газов, а ее твердое ядро достаточно небольшое.