Правительство предлагает Академии наук добровольно отказываться от пользования землей
Кабинет министров Украины предлагает Национальной академии наук (НАНУ) добровольно отказываться от права пользования землей, находящейся в ведении предприятий, организаций и других структурных единиц академии.
Соответствующий законопроект разработан Министерством экономического развития и торговли и представлен для общественного обсуждения.
Согласно нововведениям, предусматривается осуществление добровольного отказа от права пользования участками, которые находятся в подчинении НАН, и изъятие их по решению Кабинета министров Украины.
Читайте такжеАкадемия наук потеряла в Крыму два мощных институты - ПатонКроме того, согласие президиума НАНУ понадобится теперь не только при изъятии земли, но и при добровольном отказе структурных частей академии.
Справка УНИАН. Национальная академия наук Украины (НАНУ) - высшая государственная научная организация Украины. Действует на основании Устава, утвержденного общим собранием академии 5 апреля 2002 года, и законодательства Украины.
НАНУ занимается исследованиями в области естественных, гуманитарных, общественных и технических наук.