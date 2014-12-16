Правительство предлагает Академии наук добровольно отказываться от пользования землей

Соответствующий законопроект разработан Министерством экономического развития и торговли и представлен для общественного обсуждения.

Согласно нововведениям, предусматривается осуществление добровольного отказа от права пользования участками, которые находятся в подчинении НАН, и изъятие их по решению Кабинета министров Украины.

Читайте такжеАкадемия наук потеряла в Крыму два мощных институты - ПатонКроме того, согласие президиума НАНУ понадобится теперь не только при изъятии земли, но и при добровольном отказе структурных частей академии.

Справка УНИАН. Национальная академия наук Украины (НАНУ) - высшая государственная научная организация Украины. Действует на основании Устава, утвержденного общим собранием академии 5 апреля 2002 года, и законодательства Украины.

НАНУ занимается исследованиями в области естественных, гуманитарных, общественных и технических наук.