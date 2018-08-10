В Египте археологи нашли сыр возрастом более 3000 лет

08:51, 10 августа 2018
Наука и IT
131 0
Для создания продукта использовалось одновременно козье, овечье и коровье молоко / фото УНИАН

Об этом пишет Al Youm as Sabia. По данным издания, археологи из Италии обнаружили останки сыра в одном из некрополей.

Читайте такжеУченые выяснили диету, которая помогла мозгу наших предков эволюционировать

Как отмечается, эксперты утверждают, что сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до н.э.

При этом для создания продукта использовалось одновременно козье, овечье и коровье молоко.

Ученые также обнаружили в сыре бактерии, вызывающие так называемую средиземноморскую лихорадку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Египет#сыр#археологи