Стала известна дата выхода нового Android

11:41, 03 августа 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом в Twitter сообщил техно-блогер Эван Бласс, известный публикацией утечек, которые обычно сбываются.

Бласс опубликовал календарь, в котором 20 августа отмечено латинской буквой "P", именно таково кодовое название нового обновления Android.

Android P, вероятно, станет самым существенным обновлением системы за последние годы. Ожидается, что в новой ОС появится абсолютно новый домашний экран, страница блокировки, а также будет полностью переработан интерфейс и дизайн приложений. Фирменный дизайн получит название Neo Material.

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Для нового Android пока нет названия. Как правило, Google дает имя операционной системе с наименованиями сладостей. Последняя версия Android называется Oreo, предыдущая — Nougat.

Как сообщал УНИАН, Google планирует заменить Android на новую операционную систему Fuchsia OS. Ее разработка длится уже больше двух лет. СМИ уже назвали предполагаемую "дату смерти" зеленого робота.

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Теги: #Android