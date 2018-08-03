Стала известна дата выхода нового Android

По данным инсайдеров, релиз новой ОС состоится 20 августа.

Новый Android P могут выпустить уже в этом месяце. По данным инсайдеров, релиз новой ОС состоится 20 августа.

Об этом в Twitter сообщил техно-блогер Эван Бласс, известный публикацией утечек, которые обычно сбываются.

Бласс опубликовал календарь, в котором 20 августа отмечено латинской буквой "P", именно таково кодовое название нового обновления Android.

Android P, вероятно, станет самым существенным обновлением системы за последние годы. Ожидается, что в новой ОС появится абсолютно новый домашний экран, страница блокировки, а также будет полностью переработан интерфейс и дизайн приложений. Фирменный дизайн получит название Neo Material.

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Для нового Android пока нет названия. Как правило, Google дает имя операционной системе с наименованиями сладостей. Последняя версия Android называется Oreo, предыдущая — Nougat.

Как сообщал УНИАН, Google планирует заменить Android на новую операционную систему Fuchsia OS. Ее разработка длится уже больше двух лет. СМИ уже назвали предполагаемую "дату смерти" зеленого робота.