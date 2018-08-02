The Economist: Политиков можно заменить более эффективными роботами, но стоит ли?

Со многими задачами алгоритм может справиться лучше и быстрее, чем обычные живые политики.

Опрос среди потребителей в Великобритании, который провела компания-разработчик программного обеспечения OpenText, выявил, что каждый четвертый британец верит в то, что роботы лучше справятся с работой политиков, чем люди.

Несколько лет назад в «Маппет-шоу» показали эпизод, в котором высмеивали политиков за их стереотипно «роботическое» поведение. А прошлого июня робот баллотировался в мэры Токио, обещая честное и сбалансированное управление.

Об этом в статье для The Economist пишет Алвин Карпио - исполнительный директор группы The Fourth Group, которая объединяет активистов для поиска технологических решений для общественных проблем.

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«В мире, где реальность порой кажется еще более странной, чем сюжеты сериала «Черное зеркало», было бы нормальным заменить политиков алгоритмами? Во времена, когда доверие к политикам низкое, а эффективность правительств под вопросом, не было бы обществу лучше без них?» - пишет автор.

Карпио вспоминает, как в 2017 году его организация провела «хакатон», на котором разработчики старались создать автоматизированные решения для выполнения задач, которые возлагаются на политиков. Программисты, дизайнеры, политики и политологи на протяжении двух дней работали вместе над разработкой новых технологий. Победила в конкурсе команда Civic Triage, которая создала чат-бот для поддержки связи с избирателями. Цель программы была в том, чтобы заменить еженедельные общественные собрания перепиской, во время которой алгоритм принимает человеческие жалобы и советует, как решить проблему с помощью местных сервисов. Идея не осталась гипотетической. Депутат от Лейбористской партии Великобритании Лиам Байерн провел встречу с другими депутатами, чтобы обсудить использование чат-ботов для поддержки связи с британскими гражданами.

Конечно, можно подойти творчески к тому, какие задачи роботы-политики смогли бы быстрее и эффективнее выполнять: от пожимания рук и целования детей до сборов средств на различные кампании с помощью «рободзвонков», которые уже тревожат американцев. Робот лучше чем кто-либо исполнит любимую работу политиков с перерезания ленты и торжественного открытия новых зданий. Автор замечает, что в системе здравоохранения и финансовой сфере алгоритмы уже выполняют определенную ответственную работу. Так почему бы их не использовать в системе выборов? Автоматизированная демократия может заменить как политиков, так и избирательные участки.

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Это, конечно, звучит как крайность. Однако, как бы это комично не звучало, политики в некоторых странах уже частично «автоматизированы». К примеру, премьер-министр Индии Нарендра Моди и кандидат в президенты Франции Жан-Жак Меленшон использовали технологию голограммы, чтобы одновременно выступить перед различными тысячными группами избирателей. В США на выборах в 2016 году кандидаты использовали рекламу в социальных сетях, нацеленную на конкретных избирателей с персонализированными сообщениями.

«Рост автоматизации правительств больше не научная фантастика. Это реальность, в которую мы только вступаем. Поэтому вопрос в том, можем ли мы заменить политиков роботами? Ответ – неуверенное «да»», - считает автор.

Анализ больших массивов данных и искусственный интеллект позволяют понять общественные проблемы лучше и быстрее. Эти технологии также позволяют выявить наиболее эффективный подход к решению проблем, поскольку алгоритм все чаще опережает человека. Прогноз-аналитика уже используется для выявления потенциальных преступлений в разных странах. Она же может предвидеть привычки людей по лайкам в Facebook (к примеру, поклонники кантри чаще голосуют за Республиканскую партию, а фаны Боба Марли скорее выберут демократов и тому подобное).

И здесь возникает вопрос: а чего мы хотим от наших политиков и правительств? Как и в случае с любой технологией, стоит рассмотреть последствия от внедрения инноваций, а не просто вводить их ради самого процесса. Чат-бот действительно может быть более эффективным в решении проблем людей, которые отдают предпочтение общению онлайн или имеют проблемы с мобильностью. Но сократит ли это реальные отношения людей с их депутатами? Или же человечество может разработать разумное вооружение на основе «искусственного интеллекта», но стоит ли это делать? Можно применить машины для выполнения работы политиков. Но стоит ли? Это все вопросы не для футуристов, а для тех, кто живет в современном мире.