Ученые: футбол опасен для женского мозга

"У женщин было в пять раз больше микроструктурных повреждений мозга по сравнению с мужчинами, хотя количество ударов было сопоставимым", - утверждает руководитель исследования.

Ученые из Иешива-университета (США) пришли к весьма неутешительным выводам относительно футбола, а вернее - травм, которые получает человек во время игры головой. Исследователи применили одну из методик магнитно-резонансной томографии, чтобы исследовать организацию структуры мозга.

Как передает Naked Science, в центре внимания группы экспертов оказались микроскопические изменения в белом веществе у 98 футболистов-любителей: 49 мужчин и 49 женщин. Каждый из этих людей посвятил этому виду спорта не один год своей жизни и неоднократно отбивал мячи головой. Средний возраст участников составил почти 26 лет.

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Исследование показало, что фракционная анизотропия (функциональность и организация белого вещества) была снижена у всех участников эксперимента: это связывают с многочисленными ударами по голове во время игры. При этом у женщин данный показатель был намного хуже.

"У женщин было в пять раз больше микроструктурных повреждений мозга по сравнению с мужчинами, хотя количество ударов было сопоставимым", - отметил ведущий автор исследования Майкл Липтон.

Ученые пока затрудняются ответить на вопросы о причинах этого феномена. По мнению исследователей, ею могут быть особенности строения черепа, генетическая предрасположенность, сила мышц шеи, половые гормоны и другие факторы.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили о неизбежности вырождения мужчин.