Мобильный дом Ecocapsule: как комфортно жить вдали от цивилизации (видео)

16:38, 31 июля 2018
Наука и IT
194 0

Екокапсула оснащена всеми предметами первой необходимости для длительного проживания. Есть кухня, туалет, душевая, отсеки для хранения вещей и выдвижная кровать.

Читайте такжеЛюди не смогут комфортно жить на Марсе

В Ecocapsule встроенные солнечные панели и ветрогенератор, который добывает электроэнергию.

Домик оптимизированный для сбора дождевой воды, которая фильтруется и становится пригодной для питья.

В уютном домике из стекловолокна и стали умещаются 2 человека.

Дома поступили в продажу в 2017 году, цена такого дома около 90 тыс. долл. Производитель обещает, что стоимость Ecocapsule в будущем будет значительно ниже.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #жилье#наука#инновации#технологии