Мобильный дом Ecocapsule: как комфортно жить вдали от цивилизации (видео)

Ecocapsule - инновационный дом будущего, который можно установить в любой точке мира.

В этом микро-доме можно забыть о квитанциях за ЖКХ.

Екокапсула оснащена всеми предметами первой необходимости для длительного проживания. Есть кухня, туалет, душевая, отсеки для хранения вещей и выдвижная кровать.

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В Ecocapsule встроенные солнечные панели и ветрогенератор, который добывает электроэнергию.

Домик оптимизированный для сбора дождевой воды, которая фильтруется и становится пригодной для питья.

В уютном домике из стекловолокна и стали умещаются 2 человека.

Дома поступили в продажу в 2017 году, цена такого дома около 90 тыс. долл. Производитель обещает, что стоимость Ecocapsule в будущем будет значительно ниже.