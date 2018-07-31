Мобильный дом Ecocapsule: как комфортно жить вдали от цивилизации (видео)
16:38, 31 июля 2018Наука и IT
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Ecocapsule - инновационный дом будущего, который можно установить в любой точке мира.
Мобильный дом Ecocapsule
В этом микро-доме можно забыть о квитанциях за ЖКХ.
Екокапсула оснащена всеми предметами первой необходимости для длительного проживания. Есть кухня, туалет, душевая, отсеки для хранения вещей и выдвижная кровать.
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В Ecocapsule встроенные солнечные панели и ветрогенератор, который добывает электроэнергию.
Домик оптимизированный для сбора дождевой воды, которая фильтруется и становится пригодной для питья.
В уютном домике из стекловолокна и стали умещаются 2 человека.
Дома поступили в продажу в 2017 году, цена такого дома около 90 тыс. долл. Производитель обещает, что стоимость Ecocapsule в будущем будет значительно ниже.
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