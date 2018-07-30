Tesla выпустила доски для серфинга

Стоить такая доска будет до $4000

Илон Маск умеет продавать замечательные фирменные товары, что не имеет ничего общего с тем, что его компания действительно занимается - например, кожаные куртки по $400, которые изготовлены из той же самой автомобильной кожи, которая украшает интерьеры Tesla.

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Как передает ТСН со ссылкой на Mashable.com теперь Tesla взялась за доски для серфинга. Они будут отделаны углеродным волокном, "вдохновленным интерьерами" в Tesla.

Правда, выпуск досок для серфинга - достаточно ограничен. По информации The Verge, Tesla выпустила только 200 досок для серфинга, которые, как ожидается, будут доставлены к заказчикам в течение 2-10 недель.

Однако, если вы действительно хотите полетать на волнах на доске для серфинга фирмы Tesla, они уже попали в eBay и стоят до $4000, отмечает издание.