Facebook успешно испытал лазерную пушку, которая стреляет интернетом

Испытания прошли в небе над Калифорнией.

Facebook провел успешные воздушные испытания лазера, способного распространять беспроводную интернет-связь в небе над Калифорнией. Для этого американский технологический гигант установил специальную лазерную пушку на борту небольшого самолета марки Cessna.

Как пишет Business Insider, в эксперименте были задействованы два компонента. Один из них - так называемый "лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования", который был установлен на самолете. А другой - "наземная оптическая станция", которая выявляла и соединялась с лазером с земли.

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С помощью этих устройств Facebook смог достичь установления скоростного интернет-соединения между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 Гигабит.

Ранее на этой неделе в Facebook объявили, что в лаборатории с помощью лазера смогли добиться скорости беспроводного интернета на уровне 80 Гигабит.