Ученые воссоздали облик Юлия Цезаря с помощью 3D-моделирования

Череп римского диктатора оказался странно деформирован.

Ученые из Национального музея древностей Нидерландов провели 3D-реконструкцию облика римского диктатора Юлия Цезаря и обнародовали полученный снимок.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Fox News, моделирование показало, что голова Цезаря была необычайно выпуклой, раздутой, что может быть следствием родовой травмы.

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"Врач сказал, что такое происходит при тяжелых родах. Такое не придумаешь, как художник", — пояснила антрополог Майя Доллоси.

Исследователи провели реконструкцию, использовав мраморный бюст Цезаря из музейной коллекции.

"Скульптура очень повреждена, поэтому было решено дополнить исчезнувшие части, такие, как нос и подбородок, на основе другого портрета правителя — так называемого бюста из Тускула", — рассказали в учреждении.