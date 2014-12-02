Электронные сигареты помогли снизить курение в Великобритании – ВВС

За последние 40 лет уровень курения в Великобритании снизился с 46% до 19%. Частично это объясняется переходом курильщиков на электронные сигареты, которые появились в Европе и Великобритании в 2006 г. – сообщают ВВС и Guardian.

Ведущие британские издания и информагентства опубликовали данные Офиса национальной статистики Великобритании, согласно которым 2,1 млн. граждан страны употребляют электронные сигареты.

При этом доля тех, кто никогда не курил обычные табачные изделия, но использует электронные сигареты – ничтожно мала и составляет лишь 0,14%.

Лишь один из 300 потребителей электронных сигарет никогда ранее не имел опыта табакокурения.

Практически все потребители электронных сигарет – это действующие или бывшие курильщики. А поэтому, аргументы критиков о том, что электронные сигареты могут переключить потребителя на курение обычных табачных изделий, большей частью безосновательны – сообщает ВВС.

Более половины тех, кто использует в Британии электронные сигареты, объяснили свой выбор желанием бросить курить. При этом каждый пятый из опрошенных респондентов уверен, что электронные сигареты менее вредны, чем сигареты обычные.

- Сбалансированное и эффективное регулирование оборота электронных сигарет поможет снизить риски и максимизировать позитивный потенциал товаров-заменителей табачных изделий. Это поможет серьезно снизить распространение болезней, связанных с потреблением табака, которые убивают около 80 000 англичан ежегодно – прогнозирует национальный директор по вопросам здоровья и благополучия Центра общественного здоровья Англии, профессор Кэвин Фэнтон.

Его коллега исполнительные директор Британского центра исследования легких, доктор Пенни Вудс также позитивно оценивает данную статистику и считает, что она снизит опасения в обществе по поводу электронных сигарет. В то же время, доктор Вудс призывает правительство внимательно следить за оборотом электронных сигарет, поскольку популярность этой продукции растет.