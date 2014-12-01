Как получить мобильный 3G интернет в Украине?
3G интернет – это все преимущества высокоскоростного мобильного интернета при полной свободе передвижений.
Для полноценного доступа к интернету с любого устройства больше не нужно привязываться к зоне действия стационарной точки Wi-Fi. Теперь пользователи не ограничены 2G-сетями, где скорость передачи данных может достигать лишь 236 кбит/с. Свободны от домашних стен и офисных перегородок, где роутер ограничивает зону раздачи сигнала Wi-Fi 30 метрами.
С новым интернет-тарифом от национального 3G оператора «Интертелеком» - «Безлимитный день» - пользователи всего за 2 грн. в день получают безлимитный 3G интернет на турбо скорости до 14,7 Мбит/с на самой широкой зоне покрытия 3G в Украине.
Став обладателями мобильных устройств от компании «Интертелеком»: Wi-Fi роутеров, двухстандартных смартфонов или планшетов с 3G модулем, - абоненты смогут подключить тариф «Безлимитный день» и в течение месяца использовать услуги бесплатно, так как стоимость подключения и абонплата в течение первых 30 дней пользования интернетом - 0 грн.
А с акцией «Мобильная рассрочка» пользователь может приобрести Wi-Fi роутер Huawei EC 5321, работающий по технологии EV-DO REV. B, в рассрочку от 199 грн. и начать пользоваться бонусным безлимитным 3G интернетом уже в день первого платежа.
Тариф «Безлимитный день» и мобильный Wi-Fi роутер – безлимитная свобода передвижений при максимуме возможностей 3G интернета.
Приобрести устройства можно, заполнив форму заказа на сайте оператора, в Центрах обслуживания абонентов, дилерских точках продаж.
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Компания «ИНТЕРТЕЛЕКОМ» занимает 4 позицию среди мобильных операторов связи в Украине. Оператор предоставляет услуги мобильной связи, фиксированной связи, международной связи и 3G интернет доступа по технологиям CDMA EVDO Rev.A и CDMA EVDO Rev.B во всех регионах Украины. Используя стандарт CDMA, оператор «Интертелеком» обеспечивает высокое качество связи и высокую скорость передачи данных, конфиденциальность и экологическую безопасность связи.
Услуги доступны на самой широкой зоне покрытия среди операторов предоставляющих услуги 3G интернет доступа – более 13000 населенных пунктов. Покрытием обеспечены все областные центры, крупные населенные пункты и основные транспортные магистрали страны. Абонентская база оператора на сегодняшний день составляет более 1 миллиона 400 тыс. абонентов.
Регулярные новости можно получать через официальные источники:
youtube.com/user/TheIntertelecom
За дополнительной информацией
обращаться к Алене Кульбабе,
специалисту по связям с общественностью
компании «Интертелеком»
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