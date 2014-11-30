3G-интернет может появиться в Украине не раньше весны - заместитель главы АП

Об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" топ-менеджер в сфере информационных технологий и заместитель главы Администрации Президента Украины по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив.

«Сегодня все готово, все готовы. Вся проблема - в документе, который должен подписать премьер-министр. Вот премьер подпишет это, или может уже подписал, но об этом не сообщается, на заседании Кабинета министров это не обсуждалось, тогда тендер может начаться, если произойдет чудо, в середине декабря. А потом еще (нужно время на - ред.) определенное внедрения в первых городах», - говорит Дмитрий Шимкив.

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Ранее Шимкив на своей странице в Facebook сообщил, что Кабинет министров хочет увеличить стоимость лицензии на 3G-связь с ранее предусмотренных 2,4 миллиардов гривен до более 3 миллиардов.

Президент Украины Петр Порошенко поручал правительству обеспечить проведение в Украине конверсии радиочастотного ресурса, необходимого для запуска связи стандарта 3G, до 15 августа 2014 года. Соответствующий указ появился на официальном сайте президента в июле.

В сентябре премьер-министр Яценюк объяснял задержку с внедрением 3G-связи в Украине стремлением не допустить монополизации рынка российскими компаниями. Радио Свобода направило информационный запрос в Кабинет Министров, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас находится принятие соответствующего решения.

До сих пор в Украине единственным монопольным владельцем лицензий на 3G (UMTS) является компания «ТриМоб», которая получила ее от своего материнского и на то время государственного «Укртелекома».

Пока в Украине практически нет 3G - «ТриМоб» предоставляет услуги примерно 1% потребителей.