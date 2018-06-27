Актуальное обучение в Украине: ІТ-школа Samsung для будущих программистов

ІТ-школа Samsung — это образовательный проект компании Samsung, который создан для актуализации образования и знаний в Украине. Теперь ученики 9-11 класса могут бесплатно получить специфические знания в сфере ІТ-технологий.

Еще несколько лет назад стране нужны были экономисты и юристы. Позже их заменил креативный класс — дизайнеры, рекламщики, авторы, маркетологи... Сейчас в топ востребованных профессий – IT-специалисты, программисты —создатели сайтов и приложений. Этот процесс стал естественным в современном мире с искусственным интеллектом, роботами и полетами на Марс.

Уровень украинских молодых «айтишников» динамично растет, сегодня у нас активно разрабатываются приложения как для украинского рынка, так и для западного. Но для этого необходимо специальное образование и, к сожалению, еще не все школы способны предоставить его своим ученикам. Тем не менее, есть компании, вкладывающие время и ресурсы в новое образование школьников, к таким относится компания Samsung, продолжающая развивать свою ІТ-школу.

ІТ-школа Samsung — это образовательный проект компании Samsung, который создан для актуализации образования и знаний в Украине. Теперь ученики 9-11 класса могут бесплатно получить специфические знания в сфере ІТ-технологий.

В течение одного года ученики проходят следующие направления: основы Java-программирования, введение в объектно-ориентированное программирование приложений, алгоритмы и структуры данных на языке Java, основы разработки серверной части мобильных приложений. По завершению курса выпускники должны будут представить свое собственное приложение на Android.

Звучит все очень сложно и кажется практически невыполнимым заданием для подростков 13-16 лет, не так ли? Но под руководством сотрудников Украинского центра разработок и исследования Samsung и практикующих программистов даже самые сложные задачи все равно решаются. Также стоит отметить, что дети учатся на современном оборудовании Samsung.

Сегодня эта программа будет интересна именно выпускникам старших классов, которые уже сейчас задумываются о выборе высшего учебного заведения и будущей профессии. Наша страна также заинтересована в прогрессивном развитии молодых специалистов, ведь множество бизнесов модернизируют свои предприятия, запуская стартапы, внедряя тех же пилотируемых дронов и роботов в агросектор, который пару десятилетий назад был не самым инновационным сектором. Именно потому инициативу Samsung поддержали Министерство образования и науки Украины, а также Институт модернизации содержания образования. IT-школа Samsung обучает навыкам, предусмотрены проектом Новой украинской школы.

ІТ-школа Samsung работает с 2016 года. Тогда в Киеве открыли две школы. В 2017 к ним добавились учебные заведения в Виннице, Днепре и Львове. В каждой из новых школ компания Samsung открыла компьютерные классы на 15 ученических мест и одно для учителя. В 2018-2019 учебном году откроются новые школы в Харькове и Одессе. Всего в Украине будет функционировать 8 школ в 6 городах, в которых будут обучать програмированию около 200 школьников.

В этом году из школы выпустились 19 учеников из Киева, которые получили соответствующие сертификаты об успешном прохождении курса. 9 команд-финалистов представили свои выпускные проекты и защитили их перед представителями Института модернизации содержания образования, инженеров Украинского центра разработок и исследования Samsung и топ-менеджерами украинского офиса компании.

Если вы так же заинтересованы в прогрессивном и действительно актуальном образовании, расскажите своему ребенку об IT-школе Samsung. Обучение в ней проходит на бесплатной основе после прохождения вступительного тестирования. Прямо сейчас происходит набор учеников на 2018-2019 учебный год. Не упустите этот шанс, ведь кто знает, возможно, ваш сын или дочь — новый Марк Цукерберг?

Зарегистрироваться для тестирования в ІТ-школе Samsung можно по ссылке: https://samsungitschool.com.ua/registration.html