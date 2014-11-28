Киберочки Google Glass признали провальным проектом

Технологические интернет-издания таким образом отрегировали на статью агентства Reuters, которое сообщило, что из 16 опрошенных создателей приложений для очков 9 отказались от разработки или приостановили ее, пишет Новое Время со ссылкой на CNews.

В их число признавших конец амбициозного проекта Google вошли Computerworld, PC Magazine, Gizmodo, Technology Review, TechCrunch, The Huffington Post и другие.

"Если бы шла речь о 200 млн проданных Google Glass, мы бы так не поступили. Но рынок попросту отсутствует", - пояснил гендиректор компании Little Guy Games, которая собиралась выпустить игру для Glass, но в результате предпочла гаджет Oculus Rift.

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Кроме того, за прошедшие полгода проект Google Glass потерял несколько ключевых участников, включая основателя проекта Бабака Парвиза, который ушел в Amazon, ведущего инженера-электрика Адриана Вонга, который пополнил команду Facebook для работы над Oculus VR (Oculus Rift с некоторых пор подконтролен соцсети) и Осаму Алами, который курировал взаимодействие с разработчиками приложений.

Обозреватели отмечают, что интерес к Google Glass потеряли как разработчики, так и первые владельцы гаджета. В мае этого года компания позволила купить экземпляр Glass любому взрослому жителю США. Вскоре в сети начали появляться комментарии покупателей о том, что гаджет быстро им наскучил. По словам пользователей, девайс оказался абсолютно бесполезным, и, кроме того, будучи в очках, они оказались объектом насмешек.

Google не раз пытался убедить пользователей, что киберочки не представляют для личной жизни угрозу, но американцы все же начали опасаться гаджета. В мае в США провели опрос на тему покупки устройства. 90% признали, что не будут покупать киберочки из-за неодобрения общества.