На российском сегменте МКС произошла утечка хладона - NASA
Утечка газа хладона (фреона-2018), используемого в системе пожаротушения, произошла в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный блог NASA.
"Космонавты Самокутяев и Серова приняли меры по очистке российского сегмента от хладона системой кондиционирования воздуха", - сообщили в космическом агентстве.
В представительстве NASA в российском Центре управления полетами сообщили, что не располагают конкретными данными по этой ситуации, но знают, что сейчас российская сторона проводит совещание по данному происшествию.
Читайте такжеРакета с космическим грузовиком Cygnus была взорвана по команде с земли
Согласно публикации NASA, в атмосферу станции попало около 100 г вещества, что привело к концентрации газа в 117 мг на кубический метр. Опасным для здоровья газ становится при концентрации более 150 мг на кубометр.
Хладон - негорючий газ, который при соприкосновении с пламенем разлагается с образованием токсичных продуктов.