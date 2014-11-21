На российском сегменте МКС произошла утечка хладона - NASA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный блог NASA.

"Космонавты Самокутяев и Серова приняли меры по очистке российского сегмента от хладона системой кондиционирования воздуха", - сообщили в космическом агентстве.

В представительстве NASA в российском Центре управления полетами сообщили, что не располагают конкретными данными по этой ситуации, но знают, что сейчас российская сторона проводит совещание по данному происшествию.

Читайте такжеРакета с космическим грузовиком Cygnus была взорвана по команде с земли

Согласно публикации NASA, в атмосферу станции попало около 100 г вещества, что привело к концентрации газа в 117 мг на кубический метр. Опасным для здоровья газ становится при концентрации более 150 мг на кубометр.

Хладон - негорючий газ, который при соприкосновении с пламенем разлагается с образованием токсичных продуктов.