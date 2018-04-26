Киборг-дракон и "Игра престолов": Илон Маск "случайно" признался в новой разработке и взорвал сеть
11:47, 26 апреля 2018Наука и IT
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Предприниматель не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что рынок "драконов" до него «незаслуженно обходили вниманием».
Илон Маск / REUTERS
Илон Маск заявил, что занят в новом проекте по строительству дракона-киборга. Об этом он написал в своем Twitter.
Предприниматель не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что этот рынок до него «незаслуженно обходили вниманием».
Oh btw I’m building a cyborg dragon— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2018
Этого твита хватило, чтобы активные пользователи сети были в восторге от новости.
A rendering of Elon's crazy f***ing cyborg dragon pic.twitter.com/tupVxHnUtz— Chris Ciaccia (@Chris_Ciaccia) April 25, 2018
В Twitter ответили шутками на тему «Игры престолов» - нужен ли киборг-дракону живой элемент и появится ли в сценарии новый огнемет от The Boring Company, заметила Fortune.
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