Киборг-дракон и "Игра престолов": Илон Маск "случайно" признался в новой разработке и взорвал сеть

11:47, 26 апреля 2018
Наука и IT
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Илон Маск / REUTERS

Предприниматель не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что этот рынок до него «незаслуженно обходили вниманием».

Этого твита хватило, чтобы активные пользователи сети были в восторге от новости.

В Twitter ответили шутками на тему «Игры престолов» - нужен ли киборг-дракону живой элемент и появится ли в сценарии новый огнемет от The Boring Company, заметила Fortune.

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Теги: #Илон Маск#огнемет Маска