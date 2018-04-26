Киборг-дракон и "Игра престолов": Илон Маск "случайно" признался в новой разработке и взорвал сеть

Предприниматель не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что рынок "драконов" до него «незаслуженно обходили вниманием».

Илон Маск заявил, что занят в новом проекте по строительству дракона-киборга. Об этом он написал в своем Twitter.

Предприниматель не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что этот рынок до него «незаслуженно обходили вниманием».

Oh btw I’m building a cyborg dragon — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2018

Этого твита хватило, чтобы активные пользователи сети были в восторге от новости.

A rendering of Elon's crazy f***ing cyborg dragon pic.twitter.com/tupVxHnUtz — Chris Ciaccia (@Chris_Ciaccia) April 25, 2018

В Twitter ответили шутками на тему «Игры престолов» - нужен ли киборг-дракону живой элемент и появится ли в сценарии новый огнемет от The Boring Company, заметила Fortune.