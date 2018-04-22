Сегодня ночью украинцы смогут увидеть первый весенний звездопад

В Киеве звездопад лириды будет видно с 21:00 22 апреля до 5:00 23 апреля.

Сегодня ночью, 22 апреля, жители земли смогут увидеть пик метеорного потока лириды - первого весеннего звездопада в этом году.

Об этом сообщается на сайте NASA.

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Звездопад начался 16 апреля и продлится до 25-го.

Как сообщают в NASA, звездопад лучше всего видно в Северном полушарии, однако ждать значительной интенсивности звездопада не стоит - количество горючих частиц составляет около 20 метеоров в час.

В Киеве звездопад лириды будет видно с 21:00 22 апреля до 5:00 23 апреля.

Отметим, что метеорный поток лириды считают одним из старейших звездопадов: первые упоминания о нем датированы 687 годом до н. е. Свое название метеорный поток получил из-за близкого расположения к созвездию Лира.