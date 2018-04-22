Сегодня ночью украинцы смогут увидеть первый весенний звездопад
19:25, 22 апреля 2018Наука и IT
264
В Киеве звездопад лириды будет видно с 21:00 22 апреля до 5:00 23 апреля.
Звездопад начался 16 апреля и продлится до 25-го / skyandtelescope
Сегодня ночью, 22 апреля, жители земли смогут увидеть пик метеорного потока лириды - первого весеннего звездопада в этом году.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Читайте такжеЗвездопад на заказ: в Японии решили запустить спутник с искусственными звездами (видео)
Звездопад начался 16 апреля и продлится до 25-го.
Как сообщают в NASA, звездопад лучше всего видно в Северном полушарии, однако ждать значительной интенсивности звездопада не стоит - количество горючих частиц составляет около 20 метеоров в час.
В Киеве звездопад лириды будет видно с 21:00 22 апреля до 5:00 23 апреля.
Отметим, что метеорный поток лириды считают одним из старейших звездопадов: первые упоминания о нем датированы 687 годом до н. е. Свое название метеорный поток получил из-за близкого расположения к созвездию Лира.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter