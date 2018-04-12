На парижском аукционе продали два древних скелета динозавров почти за 3 миллиона евро

Древние скелеты были предствлены на аукционе в качестве элемента интерьера.

На аукционе в Париже продали два скелета древних динозавров за 1,4 миллиона евро за каждый. Оба экспоната были куплены одним человеком.

Как сообщает ТСН, один из скелетов пренадлежит 12-метровому травоядному динозавру диплодоку. Второй - хищнику аллозавру длинной 3,8 метра. Оба динозавра жили в конце Юрского периода, около 150 миллионов лет назад.

Древние скелеты были предствлены на аукционе в качестве элемента интерьера.

Как сообщал УНИАН, следы одного из крупнейших в мире динозавров нашли в Шотландии. Они принадлежат зауроподам - ящерам, которые весили 10 тонн и были высотой 15 метров.