Специалисты обнаружили Android-вирус из Китая, способный воровать переписку со всех мессенджеров

17:48, 03 апреля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает ZN.ua, вирус не позволяет системе проанализировать свой код и способен обойти антивирусную защиту.

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Вредоносное программное обеспечение изучает данные мобильных клиентов Telegram, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line и других мессенджеров. ПО пересылает полученные данные злоумышленникам, которые в дальнейшем могут использовать их для шантажа.

Отмечается также, что вирус распространяется через приложения из сторонних магазинов и ссылки, которые публикуются злоумышленниками. Троян был обнаружен в китайском приложении Cloud Module. Пакет, хранящий троян, назывался com.android.boxa.

Как сообщал УНИАН, недавно на YouTube обнаружили новый опасный вирус.

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Теги: #вирус#вирус для Android