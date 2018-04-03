На 30% больше производительности: Intel представила 6-ядерный процессор Core i9 для ноутбуков

Он может развивать скорость до 4,8 ГГц с турбонаддувом и является первым мобильным процессором Intel, предлагающим шесть ядер и 12 потоков.

Компания Intel представила 3 апреля на пресс-мероприятии в Пекине первый в истории процессор Core i9 для ноутбуков.

По словам представителей компании, это "самый лучший игровой процессор для ноутбуков из когда-либо созданных Intel", пишет "Новое время".

Сегодня самая современная модель - Intel Core i9-8950HK - может развивать скорость до 4,8 ГГц с турбонаддувом и является первым мобильным процессором Intel, предлагающим шесть ядер и 12 потоков. Intel заявляет, что это приводит к общему ускорению на 29% по сравнению с предыдущими процессорами Intel седьмого поколения, с улучшением на 41% для игр и до 59% для редактирования видео 4K.

Мобильные и десктопные чипы Core i9 работают с технологией Intel Optane, которая позволяет ускорить работу жесткого диска (HDD) с помощью специального модуля памяти. Например, с Intel Optane производитель обещает до 5 раз быстрее запускать браузер или до 67% увеличить скорость загрузки игр.

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Новые мобильные процессоры Intel Core восьмого поколения также получили новые чипсеты серии Intel 300 с интегрированным гигабитным Wi-Fi.

Первым ноутбуком на базе Core i9-8950HK стал MSI GT75 Titan. Помимо этого, у него может быть две видеокарты GTX 1070 в SLI или одна GTX 1080, до 64 ГБ оперативной памяти и 17,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Как сообщал УНИАН, компания Apple Inc. планирует использовать свои собственные чипы на компьютерах Mac, начиная с 2020 года, заменяя процессоры Intel Corp. Отказ Apple от чипов Intel станет ударом для последней. Apple использует чипы Intel в своих компьютерах с 2005 года.