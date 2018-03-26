В Китае начал работу огромный автомат по продаже автомобилей

Автомат Ford и Alibaba может не только продавать автомобили, но и выдавать их для тест-драйва.

Американский автоконцерн Ford и китайская компания Alibaba запустили в китайской провинции Гуанчжоу автомат по продаже автомобилей.

Как пишет TechCrunch, разработка и строительство торгового автомата велись на протяжении последних двух лет. Многоэтажная постройка может не только продавать автомобили, но и выдавать их для тест-драйва.

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Для того, чтобы воспользоваться торговым автоматом Ford и Alibaba пользователям необходимо установить на свой смартфон приложение Tmail. Через это приложение можно купить автомобиль или заказать его тест-драйв. В последнем случае машину необходимо будет вернуть в течение трех дней. После оплаты машины автомат погрузит ее на транспортный лифт, спустит на первый этаж, а затем выведет покупателю.

Как пишет N+1, с 2015 года в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси работает торговый автомат компании Carvana. Он представляет собой пятиэтажную постройку, в которой могут храниться до 20 автомобилей. После выбора и оплаты автомобиля на специальном терминале покупатель получает бутафорскую монету, которую затем нужно бросить в щель монетоприемника. Только тогда автомат выдаст автомобиль.

После оплаты деньги на счете покупателя лишь блокируются и окончательно списываются только по прошествии семи дней. Этот период является пробным, и до его истечения покупатель может вернуть машину.