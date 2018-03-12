Илон Маск показал видео об историческом запуске Falcon Heavy

В видеоролике показаны подготовка и запуск первой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал ролик об успешном историческом запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy.

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В смонтированном под песню Дэвида Боуи "Жизнь на Марсе" ролике показаны подготовка и запуск Falcon Heavy, а также приземления двух разгонных блоков.

Также в видеоролик включены и кадры с неудачной посадкой центрального ускорителя ракеты на плавучую платформу.

Напомним, что при приземлении у него сработал только один двигатель из трех, в в результате чего блок упал в океан на скорости 483 километра в час на растоянии около 100 метров от платформы.

Видео: SpaceX

"Почему Falcon Heavy и Starman (манекен в скафандре – ред.)? Жизнь не должна превращаться в решение одной грустной проблемы за другой. Должны быть вещи, которые вдохновляют вас, заставляют с удовольствием вставать по утрам и быть частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали для вас", - написал Илон Маск у себя в Twitter.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2018

Как сообщал УНИАН, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22.45 6 февраля. С ее помощью на орбиту Земли выведен электрокар Tesla, который вскоре будет выведен на траекторию отлета к Марсу.