Илон Маск показал видео об историческом запуске Falcon Heavy

03:15, 12 марта 2018
Наука и IT
203 0

Читайте такжеИлон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс

В смонтированном под песню Дэвида Боуи "Жизнь на Марсе" ролике показаны подготовка и запуск Falcon Heavy, а также приземления двух разгонных блоков.

Также в видеоролик включены и кадры с неудачной посадкой центрального ускорителя ракеты на плавучую платформу.

Напомним, что при приземлении у него сработал только один двигатель из трех, в в результате чего блок упал в океан на скорости 483 километра в час на растоянии около 100 метров от платформы.

Видео: SpaceX

"Почему Falcon Heavy и Starman (манекен в скафандре – ред.)? Жизнь не должна превращаться в решение одной грустной проблемы за другой. Должны быть вещи, которые вдохновляют вас, заставляют с удовольствием вставать по утрам и быть частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали для вас", - написал Илон Маск у себя в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 22.45 6 февраля. С ее помощью на орбиту Земли выведен электрокар Tesla, который вскоре будет выведен на траекторию отлета к Марсу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Илон Маск#Falcon Heavy#запуск Falcon Heavy