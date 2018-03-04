Эксперты определили средний срок использования iPhone
04:34, 04 марта 2018
1357 0
По данным издания, пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.
iPhone X / REUTERS
Эксперты аналитической компании Asymco определили, что средний срок использования устройств от Apple составляет чуть больше четырех лет. Об этом сообщает Business Insider.
По данным издания, пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.
Расчеты проводились на основании открытой информации, представленной Apple. Корпорация на данный момент продала по всему миру 2,05 млрд смартфонов и компьютеров, а 750 млн устройств больше не используются.
По мнению экспертов, средний срок использования продуктов компании составляет четыре года и три месяца.
Ранее СМИ сообщили, что американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter