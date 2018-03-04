Эксперты определили средний срок использования iPhone

04:34, 04 марта 2018
Наука и IT
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iPhone X / REUTERS

По данным издания, пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Расчеты проводились на основании открытой информации, представленной Apple. Корпорация на данный момент продала по всему миру 2,05 млрд смартфонов и компьютеров, а 750 млн устройств больше не используются.

По мнению экспертов, средний срок использования продуктов компании составляет четыре года и три месяца.

Ранее СМИ сообщили, что американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года.

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Теги: #iPhone