Эксперты определили средний срок использования iPhone

По данным издания, пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Эксперты аналитической компании Asymco определили, что средний срок использования устройств от Apple составляет чуть больше четырех лет. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами все более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Расчеты проводились на основании открытой информации, представленной Apple. Корпорация на данный момент продала по всему миру 2,05 млрд смартфонов и компьютеров, а 750 млн устройств больше не используются.

По мнению экспертов, средний срок использования продуктов компании составляет четыре года и три месяца.

Ранее СМИ сообщили, что американская корпорация Apple выпустит три новых модели iPhone в конце 2018 года.