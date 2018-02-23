С дальномером и тепловизором: Caterpillar выпустила новый противоударный смартфон

Новинка от Caterpillar оснащена встроенной камерой с инфракрасным датчиком, который даст хозяину смартфона возможность измерять температуру объектов в диапазоне от -20 до +400 градусов по Цельсию.

Компания Caterpillar представила публике свой новый защищенный смартфон CAT S61, который пришел на смену модели S60.

Об этом сообщает информационный портал 3DNews.

Как стало известно, новинка от Caterpillar оснащена встроенной камерой с инфракрасным датчиком, который даст хозяину смартфона возможность измерять температуру объектов в диапазоне от -20 до +400 градусов по Цельсию. Также сообщается о датчике измерения дистанции и сенсора для определения состава атмосферы, установленных в устройстве.

Читайте такжеНовый Xiaomi Mi Max 3 получит беспроводную зарядку и чип Snapdragon 660

Отмечается, что девайс от Caterpillar, помимо прочего, обладает противоударными свойствами и водонепроницаемостью. Таким образом, пользователь сможет погружать гаджет в воду на час или ронять его с высоты 1,8 метра, однако никаких существенных повреждений для телефона не последует.