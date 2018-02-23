С дальномером и тепловизором: Caterpillar выпустила новый противоударный смартфон

12:51, 23 февраля 2018
Наука и IT
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Caterpillar обладает противоударными свойствами и водонепроницаемостью / фото digitaltrends.com

Об этом сообщает информационный портал 3DNews.

Как стало известно, новинка от Caterpillar оснащена встроенной камерой с инфракрасным датчиком, который даст хозяину смартфона возможность измерять температуру объектов в диапазоне от -20 до +400 градусов по Цельсию. Также сообщается о датчике измерения дистанции и сенсора для определения состава атмосферы, установленных в устройстве.

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Отмечается, что девайс от Caterpillar, помимо прочего, обладает противоударными свойствами и водонепроницаемостью. Таким образом, пользователь сможет погружать гаджет в воду на час или ронять его с высоты 1,8 метра, однако никаких существенных повреждений для телефона не последует.

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Теги: #CAT S61