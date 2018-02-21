Android 9 будет бороться против шпионских фотографий

Запрет в Android 9 для фоновых приложений доступа к камере будет иметь негативные последствия.

Следующая версия Android, которая будет называться на букву «P», позволит меньше волноваться, что злоумышленники тайно будут делать ваши фотографии. Android 9 заблокирует приложениям фоновый доступ к камере. Снимать смогут только активные программы.

Об этом сообщает TechToday.

В предыдущих версиях ОС утилиты могли легко пользоваться камерой, находясь в фоновом режиме. Для этого им даже не нужно было спрашивать разрешения или каким-либо другим образом сообщать об этом. Тайную съемку можно было проводить даже при заблокированном экране.

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В Android 8 разработчики Google ввели необходимость для приложений в фоне выводить уведомления об использовании камеры. Но при этом можно было сделать интерфейс камеры размером в 1 пиксель и скрыть от пользователя процесс съемки.

Запрет в Android 9 для фоновых приложений доступа к камере будет иметь негативные последствия. Подобной возможностью пользуются утилиты, которые нацелены против воров. При похищении мобильного аппарата такие программы делают фотографии и записывают видео ситуации вокруг, а также лицо вора. Обычно они начинают запись, когда преступник неправильно вводит пароль несколько раз.