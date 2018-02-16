Хакеры нашли новый способ взлома компьютеров через файлы Word

Особенность нового метода взлома заключается в том, что он не требует использования макросов.

Специалисты по кибербезопасности компании Trustwave Spiderlabs сообщили о том, что хакеры нашли способ похищения данных с компьютеров пользователей посредством рассылки файлов, открываемых через Microsoft Word.

Читайте такжеРоссийский хакер рассказал о вмешательстве РФ в американские выборыКак отмечается в блоге компании, авторы вредоносного ПО часто распространяют его через макросы (алгоритмы) в документах Microsoft Office. При открытии файлов с макросами пользователи по умолчанию получают соответствующее предупреждение.

Особенность нового метода взлома, который продемонстрировали специалисты, заключается в том, что он не нуждается в использовании макросов. Вредоносное ПО распространяется,в частности, через спам-письма с файлами в форматах DOCX, RTF, HTA. Заражение компьютера проходит в несколько стадий.

Вирус действует автоматически, похищая пароли пользователей (в частности – из браузеров) и пересылая их хакерам.

Ранее США обвинили Россию в атаке вируса NotPetya и пообещали последствия. Вирус назвали операцией российских военных и "наиболее разрушительной кибератакой в истории".