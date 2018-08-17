Куратор одесского облздрава подставил губернатора Степанова - СМИ

Одесские СМИ активно обсуждают назначение советником губернатора директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Елены Теряевой и предстоящий конкурс на пост начальника облздрава.

Об этом пишет Одесса.Комментарии со ссылкой на ряд изданий, передает УНИАН.

Переселенка из Макеевки, за последний год она сделала стремительную карьеру, заняв в декабре 2017 года пост руководителя коммунального предприятия, которому облсовет передал городскую станцию скорой помощи.

На посту руководителя скорой медицинской помощи региона Теряевой удалось не только провести реформу диспетчерской службы «103», но и «подсидеть» своего непосредственного руководителя - начальника областного департамента здравоохранения Вячеслава Полясного. Впрочем, местные СМИ усматривают в отставке последнего и «карьерном взлете» бывшего руководителя макеевского горздрава конфликт Полясного со «смотрящим» за одесской сферой здравоохранения Сергеем Калинчуком.

«Чувствуя в коридорах ОГА себя гораздо комфортней, нежели в частной медицине, тот активно лоббирует назначение Елены Теряевой на пост начальника областного департамента здравоохранения. Традиционная для чиновника схема: продать должности, посадить на финансовые потоки «своих» людей и ежемесячно встречать «лифт» с «данью», - пишет «Одессит».

«Местные эксперты - как из медицинской общественности Одещины, так и депутатского корпуса облсовета - оценивают профессиональные качества «заробитчанки с Макеевки» критически. По их мнению, выступая своего рода «серым кардиналом» медицинского направления в ОГА, Калинчук крепко подставляет очередного губернатора - на этот раз Максима Степанова, который к теме здравоохранения совсем не равнодушен. Так, на днях появилось распоряжение о назначении Теряевой советником председателя ОГА», - отмечают Ivasi News.

Как предполагают «Одесса Медиа», ссылаясь на местных наблюдателей, отчасти с этим может быть связано и увольнение Полясного, который «на определенном этапе предусмотрительно отказался выполнять «рекомендации» Калинчука по дерибану областного бюджета».

Как известно, одесский губернатор Максим Степанов принял отставку начальника облздрава Вячеслава Полясного 7 августа - тогда же им было подписано распоряжение о назначении Теряевой своим советником. По словам председателя ОГА, конкурс на вакантную должность начальника областного департамента здравоохранения состоится в конце августа.

Справка. Кандидат медицинских наук Сергей Калинчук к 32 годам с подачи отца, депутата Верховной Рады III-IV созывов Василия Калинчука, делает головокружительную карьеру, заняв в 2005 году пост главврача Одесской областной клинической больницы.

В декабре 2008 года Калинчук-младший награждается почетным знаком отличия Одесского городского головы Эдуарда Гурвица «Благодарность». А в 2010 году пересаживается в кресло руководителя управления здравоохранения Одесского горсовета.

Его опыт в частном бизнесе был не таким успешным: вслед за скандалом с оснащением «Медицинского дома «Odrex» Калинчук вынужден был вернуться в более привычную для него бюджетную сферу. Найдя общий язык с новым председателем Одесской ОГА Николаем Скориком, Калинчук-старший лоббирует в декабре 2013 года назначение сына на пост его зама по гуманитарным вопросам. Однако когда 3 марта 2014 года одесским губернатором становится Владимир Немировский, он увольняет всех бывших заместителей, кроме Сергея Калинчука. С назначением на должность нового председателя ОГА Игоря Палицы тот вновь сохраняет свою должность.

Елена Теряева до начала военных действий на Донбассе возглавляла городское управление здравоохранения Макеевки, получив «путевку в жизнь» от самого Василия Джарты. В Макеевку приехала из Свердловской области РФ, где занималась оптовой и розничной торговлей - от непродовольственных товаров и автотранспортных средств до моторного топлива.

В Одессе работала с Сергеем Калинчуком в департаменте здравоохранения облгосадминистрации и в компании «Медицинский дом Odrex», где занимала должность заместителя генерального директора по развитию. Ушла вместе с Калинчуком после его ссоры с соучиредителем «Odrex» Леонидом Кучуком.