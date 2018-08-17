Куратор одесского облздрава подставил губернатора Степанова - СМИ

09:15, 17 августа 2018
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Сергей Калинчук / фото odessa.comments.ua

Одесские СМИ активно обсуждают назначение советником губернатора директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Елены Теряевой и предстоящий конкурс на пост начальника облздрава.

Об этом пишет Одесса.Комментарии со ссылкой на ряд изданий, передает УНИАН.

Переселенка из Макеевки, за последний год она сделала стремительную карьеру, заняв в декабре 2017 года пост руководителя коммунального предприятия, которому облсовет передал городскую станцию скорой помощи.

Елена Теряева / фото odessit.in.ua

На посту руководителя скорой медицинской помощи региона Теряевой удалось не только провести реформу диспетчерской службы «103», но и «подсидеть» своего непосредственного руководителя - начальника областного департамента здравоохранения Вячеслава Полясного. Впрочем, местные СМИ усматривают в отставке последнего и «карьерном взлете» бывшего руководителя макеевского горздрава конфликт Полясного со «смотрящим» за одесской сферой здравоохранения Сергеем Калинчуком.

«Чувствуя в коридорах ОГА себя гораздо комфортней, нежели в частной медицине, тот активно лоббирует назначение Елены Теряевой на пост начальника областного департамента здравоохранения. Традиционная для чиновника схема: продать должности, посадить на финансовые потоки «своих» людей и ежемесячно встречать «лифт» с «данью», - пишет «Одессит».

«Местные эксперты - как из медицинской общественности Одещины, так и депутатского корпуса облсовета - оценивают профессиональные качества «заробитчанки с Макеевки» критически. По их мнению, выступая своего рода «серым кардиналом» медицинского направления в ОГА, Калинчук крепко подставляет очередного губернатора - на этот раз Максима Степанова, который к теме здравоохранения совсем не равнодушен. Так, на днях появилось распоряжение о назначении Теряевой советником председателя ОГА», - отмечают Ivasi News.

Как предполагают «Одесса Медиа», ссылаясь на местных наблюдателей, отчасти с этим может быть связано и увольнение Полясного, который «на определенном этапе предусмотрительно отказался выполнять «рекомендации» Калинчука по дерибану областного бюджета».

Как известно, одесский губернатор Максим Степанов принял отставку начальника облздрава Вячеслава Полясного 7 августа - тогда же им было подписано распоряжение о назначении Теряевой своим советником. По словам председателя ОГА, конкурс на вакантную должность начальника областного департамента здравоохранения состоится в конце августа.

Справка. Кандидат медицинских наук Сергей Калинчук к 32 годам с подачи отца, депутата Верховной Рады III-IV созывов Василия Калинчука, делает головокружительную карьеру, заняв в 2005 году пост главврача Одесской областной клинической больницы.

В декабре 2008 года Калинчук-младший награждается почетным знаком отличия Одесского городского головы Эдуарда Гурвица «Благодарность». А в 2010 году пересаживается в кресло руководителя управления здравоохранения Одесского горсовета.

Его опыт в частном бизнесе был не таким успешным: вслед за скандалом с оснащением «Медицинского дома «Odrex» Калинчук вынужден был вернуться в более привычную для него бюджетную сферу. Найдя общий язык с новым председателем Одесской ОГА Николаем Скориком, Калинчук-старший лоббирует в декабре 2013 года назначение сына на пост его зама по гуманитарным вопросам. Однако когда 3 марта 2014 года одесским губернатором становится Владимир Немировский, он увольняет всех бывших заместителей, кроме Сергея Калинчука. С назначением на должность нового председателя ОГА Игоря Палицы тот вновь сохраняет свою должность.

Елена Теряева до начала военных действий на Донбассе возглавляла городское управление здравоохранения Макеевки, получив «путевку в жизнь» от самого Василия Джарты. В Макеевку приехала из Свердловской области РФ, где занималась оптовой и розничной торговлей - от непродовольственных товаров и автотранспортных средств до моторного топлива.

В Одессе работала с Сергеем Калинчуком в департаменте здравоохранения облгосадминистрации и в компании «Медицинский дом Odrex», где занимала должность заместителя генерального директора по развитию. Ушла вместе с Калинчуком после его ссоры с соучиредителем «Odrex» Леонидом Кучуком.

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