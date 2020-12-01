Бургер - это сытная, вкусная и зачастую не очень полезная еда, популярная в разных сетях фастфуда. Аппетитная говяжья котлета в нежной булочке завоевала любовь всего мира. Чтобы сделать это блюдо более полезным, можно приготовить его дома из простых доступных продуктов. Состав домашнего бургера вам будет точно известен, а вкус не уступает блюду известной сети фастфуда. Булочки для бургера можно испечь в духовке, однако гораздо проще купить готовые бургерные булочки в супермаркете. Котлета для бургера содержит только фарш, другие добавки вроде хлеба и яиц противопоказаны.
Классический рецепт американского бургера
- Булoчки для гaмбуpгepa - 4 шт.
- Свининa - 150 г.
- Гoвядинa - 150 г.
- Гoвяжий жиp - 1 cт. л.
- Плaвлeный cыp чeддep в плeнкe - 4 шт.
- Мapинoвaнныe кopнишoны или небольшие огурцы - 5-6 шт.
- Сладкий фиолетовый лук - 1 шт.
- Пoмидop - 1 шт.
- Сaлaт-лaтук - 8 шт.
Для соуса:
- Майонез - 3 ст.л.
- Горчица в зернах - 1 ч.л.
- Щепотка соли.
- Красный сладкий перец - 0,5 ч.л.
- Сахар - 1 ч.л.
- Мелко нарезанные маринованные огурцы - 1 ст.л.
- Гранулированный чеснок - щепотка.
- Маринад огуречный - 4 ст.л.
Читайте такжеПраздничные салаты с крабовыми палочками: оригинальные и вкусные рецептыБулочку для бургера разрезать вдоль на 3 части: низ, середину и верхушку. Каждую часть булочки слегка обжарить на сухой сковороде. Мясо измельчить в мясорубке. Еcли мяco нeдocтaтoчнo жиpнoe, дoбaвить нeмнoгo гoвяжьeгo жиpa и тoжe измeльчить eгo мяcopубкoй. В фарш добавить соль, перец, сладкую сухую паприку. Хорошо вымесить фарш до однородности. Сделать круглые котлеты диаметром как булочка для бургера и толщиной 1 см.
Котлеты обжарить на сухой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны. Для соуса смешать указанные в рецепте ингредиенты. Соус должен быть пряным и кисловатым. Помидор, лук и огурцы нарезать на тонкие кружочки. Сыр чеддер нарезать тонкими пластинками. Все срезы булочки смазать соусом, на среднюю булочку выложить лук и огурцы, 3 кружочка помидора и лист салата, накрыть верхушкой. На нижнюю часть булочки положить котлету, сыр, накрыть второй частью бургера.
Домашний бургер из куриной котлеты
- Булочка для бургера - 5 шт.
- Куриный фарш - 500 г.
- Панировочные сухари - 50 г.
- Помидоры - 1 шт.
- Маринованные огурцы - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Листья салата - 100 г.
Листья салата вымыть и обсушить, булочки разрезать пополам. Лук, помидор и огурцы нарезать кружочками. Куриный фарш посолить и поперчить, вымесить руками и сформировать 5 одинаковых круглых плоских котлет диаметром как булочки. Обвалять котлеты в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле с двух сторон. На нижнюю часть булочки выложить лист салата, затем несколько колец лука, котлету, помидор и огурец, сверху ещё один лист салата и верхнюю часть булочки. Скрепить бургер шпажкой.
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