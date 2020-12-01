Бургер можно приготовить дома из котлеты и готовых булочек.

Бургер - это сытная, вкусная и зачастую не очень полезная еда, популярная в разных сетях фастфуда. Аппетитная говяжья котлета в нежной булочке завоевала любовь всего мира. Чтобы сделать это блюдо более полезным, можно приготовить его дома из простых доступных продуктов. Состав домашнего бургера вам будет точно известен, а вкус не уступает блюду известной сети фастфуда. Булочки для бургера можно испечь в духовке, однако гораздо проще купить готовые бургерные булочки в супермаркете. Котлета для бургера содержит только фарш, другие добавки вроде хлеба и яиц противопоказаны.

Классический рецепт американского бургера

Булoчки для гaмбуpгepa - 4 шт.

Свининa - 150 г.

Гoвядинa - 150 г.

Гoвяжий жиp - 1 cт. л.

Плaвлeный cыp чeддep в плeнкe - 4 шт.

Мapинoвaнныe кopнишoны или небольшие огурцы - 5-6 шт.

Сладкий фиолетовый лук - 1 шт.

Пoмидop - 1 шт.

Сaлaт-лaтук - 8 шт.

Для соуса:

Майонез - 3 ст.л.

Горчица в зернах - 1 ч.л.

Щепотка соли.

Красный сладкий перец - 0,5 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Мелко нарезанные маринованные огурцы - 1 ст.л.

Гранулированный чеснок - щепотка.

Маринад огуречный - 4 ст.л.

Читайте такжеПраздничные салаты с крабовыми палочками: оригинальные и вкусные рецептыБулочку для бургера разрезать вдоль на 3 части: низ, середину и верхушку. Каждую часть булочки слегка обжарить на сухой сковороде. Мясо измельчить в мясорубке. Еcли мяco нeдocтaтoчнo жиpнoe, дoбaвить нeмнoгo гoвяжьeгo жиpa и тoжe измeльчить eгo мяcopубкoй. В фарш добавить соль, перец, сладкую сухую паприку. Хорошо вымесить фарш до однородности. Сделать круглые котлеты диаметром как булочка для бургера и толщиной 1 см.

Котлеты обжарить на сухой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны. Для соуса смешать указанные в рецепте ингредиенты. Соус должен быть пряным и кисловатым. Помидор, лук и огурцы нарезать на тонкие кружочки. Сыр чеддер нарезать тонкими пластинками. Все срезы булочки смазать соусом, на среднюю булочку выложить лук и огурцы, 3 кружочка помидора и лист салата, накрыть верхушкой. На нижнюю часть булочки положить котлету, сыр, накрыть второй частью бургера.

Домашний бургер из куриной котлеты

Булочка для бургера - 5 шт.

Куриный фарш - 500 г.

Панировочные сухари - 50 г.

Помидоры - 1 шт.

Маринованные огурцы - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Растительное масло - 3 ст.л.

Листья салата - 100 г.

Листья салата вымыть и обсушить, булочки разрезать пополам. Лук, помидор и огурцы нарезать кружочками. Куриный фарш посолить и поперчить, вымесить руками и сформировать 5 одинаковых круглых плоских котлет диаметром как булочки. Обвалять котлеты в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле с двух сторон. На нижнюю часть булочки выложить лист салата, затем несколько колец лука, котлету, помидор и огурец, сверху ещё один лист салата и верхнюю часть булочки. Скрепить бургер шпажкой.

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Автор: Екатерина Пулатова