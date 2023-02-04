Лагман можно подавать как суп, а можно - как основное блюдо / depositphotos.com

Удивительное блюдо - лагман. Если по-простому, то это - лапша с мясной подливой и овощами. Но стоит добавить больше бульона - и у вас уже наваристый супчик, с мясом и лапшой. Ароматный сытный и очень вкусный. Мы расскажем, как приготовить классический лагман с говядиной, лагман из свинины и лагман с курицей. 

Ранее мы рассказывали, как приготовить суп с куриными фрикадельками по бабушкиному рецепту.

Лагман - это блюдо родом из Средней Азии. По классическому рецепту лагман готовится из домашней лапши, мяса - в основном это баранина или говядина, и овощей. Кстати, домашняя лапша, вытянутая вручную - главная особенность лагмана. Но если ее нет времени готовить, то отлично подойдет спагетти из твердых сортов пшеницы. Из овощей в лагман добавляют помидоры, морковь, лук, болгарский перец, есть варианты со стручковой фасолью, зеленой редькой, тыквой. Кроме блюда с говядиной, можно приготовить лагман из свинины, курицы или индейки.

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Лагман с говядиной - классический рецепт

Классический лагман готовится с бараниной или говядиной. 

  • Говядина - 700 г 
  • Лапша - 400 г
  • Лук - 2 шт. 
  • Морковь - 3 шт. 
  • Помидор - 3 шт.
  • Болгарский перец - 1 шт. 
  • Картофель - 5 шт. 
  • Растительное масло - 3 ст. л.
  • Вода - 2 стакана
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Лавровый лист - 2 шт. 
  • Укроп, петрушка, кинза - несколько веточек

Нарежьте лук, морковь и перец соломкой. Обжарьте лук на масле до золотистости, добавьте морковь и перец, готовьте до мягкости. Мясо нарежьте кубиками толщиной 2 см, добавьте к овощам, обжарьте до корочки. Добавьте помидоры, воду, посолите, поперчите и готовьте 20 минут под крышкой. Добавьте нарезанный мелкими кубиками картофель. Когда он будет готов, положите лавровый лист и зелень.Отварите лапшу, разложите по тарелкам. Добавьте мясо с овощами, количество бульона - по желанию.

Лагман из свинины с овощами 

Если вы больше любите свинину, то вам понравится этот вариант лагмана. Можно поэкспериментировать и взять замороженные овощи, хотя со свежими, конечно, вкуснее.   

  • Свинина - 500 г 
  • Лапша - 200 г
  • Морковь - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Болгарский перец - 1 шт.
  • Помидор - 2 шт.
  • Картофель - 2 шт.
  • Вода - 3 стакана
  • Растительное масло - 3 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Петрушка, укроп, зеленый лук - несколько веточек
  • Чеснок - 2 зубчика 

Нарежьте мясо кубиками, положите в разогретое масло и готовьте на среднем огне в течение 25 минут. Добавьте лук, нарезанный полукольцами, кубики моркови и перца, перемешайте. Бланшируйте помидоры и снимите с них кожицу, нарежьте кубиками и добавьте к овощам с мясом. Добавьте кипяток и готовьте на медленном огне 40 минут. Когда мясо с овощами будут готовы, положите кубики картофеля. Варите ещё 10-15 минут, посолите.  Отварите лапшу, разложите ее по тарелкам, добавьте мясо с овощами, посыпьте рубленной зеленью и чесноком.

Лагман из курицы - диетический рецепт

Это облегченный вариант лагмана. Курицу можно заменить индейкой.

  • Куриное филе - 800 г 
  • Лапша - 200 г
  • Помидор - 4 шт.
  • Лук - 2 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Болгарский перец - 1 шт.
  • Растительное масло - 3 ст. л.
  • Укроп, петрушка, кинза - несколько веточек
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу

Нарежьте филе курицы кубиками (3 см), обжарьте на разогретом масле. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и лук и обжарьте в течение 5-7 минут. Добавьте тертую морковь, нарезанный соломкой болгарский перец. Обжарьте все в течение 5 минут. Добавьте мелко порубленную зелень и тушите на медленном огне 45 минут. Посолите и поперчите. Отварите лапшу, разложите ее по тарелкам и добавьте мясо с овощами.

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