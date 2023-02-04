Удивительное блюдо - лагман. Если по-простому, то это - лапша с мясной подливой и овощами. Но стоит добавить больше бульона - и у вас уже наваристый супчик, с мясом и лапшой. Ароматный сытный и очень вкусный. Мы расскажем, как приготовить классический лагман с говядиной, лагман из свинины и лагман с курицей.
- Лагман с говядиной - классический рецепт
- Лагман из свинины с овощами
- Лагман из курицы - диетический вариант
Ранее мы рассказывали, как приготовить суп с куриными фрикадельками по бабушкиному рецепту.
Лагман - это блюдо родом из Средней Азии. По классическому рецепту лагман готовится из домашней лапши, мяса - в основном это баранина или говядина, и овощей. Кстати, домашняя лапша, вытянутая вручную - главная особенность лагмана. Но если ее нет времени готовить, то отлично подойдет спагетти из твердых сортов пшеницы. Из овощей в лагман добавляют помидоры, морковь, лук, болгарский перец, есть варианты со стручковой фасолью, зеленой редькой, тыквой. Кроме блюда с говядиной, можно приготовить лагман из свинины, курицы или индейки.
Лагман с говядиной - классический рецепт
Классический лагман готовится с бараниной или говядиной.
- Говядина - 700 г
- Лапша - 400 г
- Лук - 2 шт.
- Морковь - 3 шт.
- Помидор - 3 шт.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Картофель - 5 шт.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Вода - 2 стакана
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
- Лавровый лист - 2 шт.
- Укроп, петрушка, кинза - несколько веточек
Нарежьте лук, морковь и перец соломкой. Обжарьте лук на масле до золотистости, добавьте морковь и перец, готовьте до мягкости. Мясо нарежьте кубиками толщиной 2 см, добавьте к овощам, обжарьте до корочки. Добавьте помидоры, воду, посолите, поперчите и готовьте 20 минут под крышкой. Добавьте нарезанный мелкими кубиками картофель. Когда он будет готов, положите лавровый лист и зелень.Отварите лапшу, разложите по тарелкам. Добавьте мясо с овощами, количество бульона - по желанию.
Лагман из свинины с овощами
Если вы больше любите свинину, то вам понравится этот вариант лагмана. Можно поэкспериментировать и взять замороженные овощи, хотя со свежими, конечно, вкуснее.
- Свинина - 500 г
- Лапша - 200 г
- Морковь - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Помидор - 2 шт.
- Картофель - 2 шт.
- Вода - 3 стакана
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Петрушка, укроп, зеленый лук - несколько веточек
- Чеснок - 2 зубчика
Нарежьте мясо кубиками, положите в разогретое масло и готовьте на среднем огне в течение 25 минут. Добавьте лук, нарезанный полукольцами, кубики моркови и перца, перемешайте. Бланшируйте помидоры и снимите с них кожицу, нарежьте кубиками и добавьте к овощам с мясом. Добавьте кипяток и готовьте на медленном огне 40 минут. Когда мясо с овощами будут готовы, положите кубики картофеля. Варите ещё 10-15 минут, посолите. Отварите лапшу, разложите ее по тарелкам, добавьте мясо с овощами, посыпьте рубленной зеленью и чесноком.
Лагман из курицы - диетический рецепт
Это облегченный вариант лагмана. Курицу можно заменить индейкой.
- Куриное филе - 800 г
- Лапша - 200 г
- Помидор - 4 шт.
- Лук - 2 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Укроп, петрушка, кинза - несколько веточек
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
Нарежьте филе курицы кубиками (3 см), обжарьте на разогретом масле. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и лук и обжарьте в течение 5-7 минут. Добавьте тертую морковь, нарезанный соломкой болгарский перец. Обжарьте все в течение 5 минут. Добавьте мелко порубленную зелень и тушите на медленном огне 45 минут. Посолите и поперчите. Отварите лапшу, разложите ее по тарелкам и добавьте мясо с овощами.