Лагман может быть супом, а может - основным блюдом, но десерт после него не влезет.

Удивительное блюдо - лагман. Если по-простому, то это - лапша с мясной подливой и овощами. Но стоит добавить больше бульона - и у вас уже наваристый супчик, с мясом и лапшой. Ароматный сытный и очень вкусный. Мы расскажем, как приготовить классический лагман с говядиной, лагман из свинины и лагман с курицей.

Ранее мы рассказывали, как приготовить суп с куриными фрикадельками по бабушкиному рецепту.

Лагман - это блюдо родом из Средней Азии. По классическому рецепту лагман готовится из домашней лапши, мяса - в основном это баранина или говядина, и овощей. Кстати, домашняя лапша, вытянутая вручную - главная особенность лагмана. Но если ее нет времени готовить, то отлично подойдет спагетти из твердых сортов пшеницы. Из овощей в лагман добавляют помидоры, морковь, лук, болгарский перец, есть варианты со стручковой фасолью, зеленой редькой, тыквой. Кроме блюда с говядиной, можно приготовить лагман из свинины, курицы или индейки.

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Лагман с говядиной - классический рецепт

Классический лагман готовится с бараниной или говядиной.

Говядина - 700 г

Лапша - 400 г

Лук - 2 шт.

Морковь - 3 шт.

Помидор - 3 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Картофель - 5 шт.

Растительное масло - 3 ст. л.

Вода - 2 стакана

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Лавровый лист - 2 шт.

Укроп, петрушка, кинза - несколько веточек

Нарежьте лук, морковь и перец соломкой. Обжарьте лук на масле до золотистости, добавьте морковь и перец, готовьте до мягкости. Мясо нарежьте кубиками толщиной 2 см, добавьте к овощам, обжарьте до корочки. Добавьте помидоры, воду, посолите, поперчите и готовьте 20 минут под крышкой. Добавьте нарезанный мелкими кубиками картофель. Когда он будет готов, положите лавровый лист и зелень.Отварите лапшу, разложите по тарелкам. Добавьте мясо с овощами, количество бульона - по желанию.

Лагман из свинины с овощами

Если вы больше любите свинину, то вам понравится этот вариант лагмана. Можно поэкспериментировать и взять замороженные овощи, хотя со свежими, конечно, вкуснее.

Свинина - 500 г

Лапша - 200 г

Морковь - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Картофель - 2 шт.

Вода - 3 стакана

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Петрушка, укроп, зеленый лук - несколько веточек

Чеснок - 2 зубчика

Нарежьте мясо кубиками, положите в разогретое масло и готовьте на среднем огне в течение 25 минут. Добавьте лук, нарезанный полукольцами, кубики моркови и перца, перемешайте. Бланшируйте помидоры и снимите с них кожицу, нарежьте кубиками и добавьте к овощам с мясом. Добавьте кипяток и готовьте на медленном огне 40 минут. Когда мясо с овощами будут готовы, положите кубики картофеля. Варите ещё 10-15 минут, посолите. Отварите лапшу, разложите ее по тарелкам, добавьте мясо с овощами, посыпьте рубленной зеленью и чесноком.

Лагман из курицы - диетический рецепт

Это облегченный вариант лагмана. Курицу можно заменить индейкой.

Куриное филе - 800 г

Лапша - 200 г

Помидор - 4 шт.

Лук - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Растительное масло - 3 ст. л.

Укроп, петрушка, кинза - несколько веточек

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

Нарежьте филе курицы кубиками (3 см), обжарьте на разогретом масле. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и лук и обжарьте в течение 5-7 минут. Добавьте тертую морковь, нарезанный соломкой болгарский перец. Обжарьте все в течение 5 минут. Добавьте мелко порубленную зелень и тушите на медленном огне 45 минут. Посолите и поперчите. Отварите лапшу, разложите ее по тарелкам и добавьте мясо с овощами.

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