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Суп с фрикадельками - одно из самых популярных первых блюд у украинцев. Готовить его несложно, ингредиенты можно приобрести в любом магазине, а вариантов рецептов - сотни. УНИАН собрал наиболее простые и вкусные из них.

Суп с фрикадельками и картошкой

Фарш мясной (свино-говяжий) - 250 г

Картофель - 3-4 шт.

Лук репчатый - 3 шт

Морковь - 1 шт

Яйцо - 1 шт

Соль - по вкусу

Перец молотый - по вкусу

Зелень свежая - по вкусу

Масло растительное - для жарки

Читайте такжеАппетитная закуска из сала: лучшие украинские рецептыФарш выложить в глубокую тарелку, добавить 1 луковицу, натертую на терке. Добавить яйцо, соль и перец, тщательно перемешать. Сформировать шарики-фрикадельки. Картофель нарезать небольшими кусочками, лук мелко измельчить, морковь натереть на терке. Вскипятить в кастрюле около 1.5 л воды, добавить фрикадельки, довести до кипения и варить 10 минут.

На разогретой сковороде с маслом в течение 5-7 минут обжарить морковь и лук. Добавить в кастрюлю картофель и снова варить 10 минут. Затем положить овощную пассеровку и снова проварить в течение 10 минут. В конце посолить и поперчить по вкусу. По желанию можно добавить измельченную зелень.

Суп с фрикадельками и вермишелью

Куриное филе или куриный фарш - 400 г

Картофель - 3-4 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Вермишель - 80 г

Масло растительное - 2 ст. л

Соль - по вкусу

Перец молотый - по вкусу

Лавровый лист - 1 шт.

Зелень свежая (укроп, петрушка) - по вкусу

Вода - 2,5 л

Сформировать из куриного фарша шарики, выложить их в кипящую воду. Картофель очистить, нарезать небольшими кубиками и добавить к фрикаделькам. Варить 10 минут. Лук очистить и мелко нарезать, морковь очистить и натереть на терке. Обжарить овощи на сковороде в течение 5-7 минут.

В кастрюлю добавить овощи, положить лавровый лист и перец. Проварить в течение 5-7 минут, затем всыпать вермишель и снова варить 5 минут. В конце добавить зелень, накрыть суп крышкой и дать настояться в течение 10 минут.

Суп с фрикадельками и рисом

Фарш мясной - 400 г

Морковь - 140 г

Лук репчатый - 250 г

Картофель - 300 г

Рис - 2 ст. л

Петрушка свежая - 5 г

Укроп свежий - 10 г

Лавровый лист - 2 шт.

Масло растительное - 1 ст. л

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Вода - 2 л

Читайте такжеСекретный ингредиент, который не подведет: как приготовить супернежное тесто на вареникиМясной фарш выложить в глубокую емкость, добавить к нему мелко нарезанный лук, соль, перец и тщательно перемешать. Взять пустую кастрюлю, выложить в нее вторую половину лука (предварительно измельчить) и обжаривать, добавив масло, 3-5 минут. Натереть морковь, добавить к луку и снова обжаривать 3 минуты.

Влить воду, довести суп до кипения, добавить в него промытый рис и картофель, нарезанный кубиками. Накрыть крышкой, уменьшить огонь и оставить вариться. В это время сформировать из фарша мясные шарики, добавить их в суп. Затем положить лавровый лист, посолить, поперчить и варить 10-15 минут. В конце добавить укроп и петрушку.

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