Медальон - это сочный и ароматный стейк из свиной вырезки.

Медальоном в кулинарии называют стейк филе-миньон из говяжьей или свиной вырезки. Мясные медальоны очень нежные и сочные, прекрасно сочетаются с различными соусами и гарнирами. Чтобы блюдо получилось максимально вкусным, рекомендуется использовать свежее мясо наилучшего качества и сковороду-гриль.

Медальоны из свинины на сковороде

Свиная вырезка - 700 г.

Чеснок - 3 зубч.

Растительное масло - 2 ст.л.

Соль, молотый перец по вкусу.

Вырезку промыть и удалить все пленки. Вырезку разрезать поперек волокон кусочками длиной 5 см. Поставить медальоны разрезанной стороной вверх и приплюснуть. Зубчики чеснока очистить и нарезать на 3 части. Обжарить на сковороде на растительном масле на сильном огне. Чеснок должен отдать маслу свой аромат.

Убрать чеснок и выложить в горячее масло медальоны. Жарить 4 минуты без крышки с одной стороны. Перевернуть, посолить и поперчить, жарить медальоны ещё 4 минуты. Выключить огонь и накрыть сковороду крышкой, оставить мясо на 10 минут. Чтобы проверить готовность мяса, разрежьте один из медальонов. Свинина должна быть однородного цвета.

Свиные медальоны с помидорами в винном соусе

Вино белое - 50 мл.

Свиная вырезка - 400 г.

Помидоры - 4 шт.

Лук - 1 шт.

Оливковое масло - 4 ст.л.

Горчица - 1 ст.л

Перец черный молотый по вкусу, соль.

Свиную вырезку нарезать кусочками толщиной примерно 4 см. Каждый медальон слегка прижать пальцами. Помидор нарезать на четвертинки, лук порезать полукольцами. Сковороду гриль разогреть на сильном огне и смазать оливковым маслом. Выложить медальоны и жарить 4 минуты с одной стороны. Перевернуть медальоны, посолить и поперчить, жарить ещё 3 минуты.

Читайте такжеПирог с курицей и картофелем: как приготовить сытную выпечкуУбавить огонь до среднего и добавить к мясу лук и помидоры. Жарить все вместе еще около 3 минут. Медальоны переложить в миску и накрыть фольгой. Помидоры и лук продолжить обжаривать ещё 3 минуты. В овощной и мясной сок в сковороде влить вино, горчицу и пару ложек оливкового масла. Готовить соус на маленьком огне до загустения. Подавать медальоны с помидорами, луком и соусом.

Свиные медальоны в беконе с овощами в духовке

Свиная вырезка - 500 г.

Бекон - 100 г.

Сливочное масло - 50 г.

Растительное масло - 3 ст.л.

Розмарин свежий.

Чеснок - 2 зубч.

Корень сельдерея - 1 шт.

Морковь - 2 шт.

Нарезать вырезку кусочками толщиной примерно 5 см. Бекон нарезать тонкими полосками. Приправить и посолить мясо. Каждый кусочек свинины завернуть в бекон и закрепить фольгой. Морковь нарезать кружочками, сельдерей - ломтиками. В сковороду влить растительное масло, обжарить в нем нарезанный чеснок и веточки розмарина. В масле обжарить медальоны по 5 минут с двух сторон без крышки.

В форму для запекания на дно выложить морковь с сельдереем, сверху выложить медальоны. На каждый медальон положить кусочек сливочного масла. Выпекать блюдо 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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Автор: Екатерина Пулатова