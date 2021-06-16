Медальоном в кулинарии называют стейк филе-миньон из говяжьей или свиной вырезки. Мясные медальоны очень нежные и сочные, прекрасно сочетаются с различными соусами и гарнирами. Чтобы блюдо получилось максимально вкусным, рекомендуется использовать свежее мясо наилучшего качества и сковороду-гриль.
Медальоны из свинины на сковороде
- Свиная вырезка - 700 г.
- Чеснок - 3 зубч.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Соль, молотый перец по вкусу.
Вырезку промыть и удалить все пленки. Вырезку разрезать поперек волокон кусочками длиной 5 см. Поставить медальоны разрезанной стороной вверх и приплюснуть. Зубчики чеснока очистить и нарезать на 3 части. Обжарить на сковороде на растительном масле на сильном огне. Чеснок должен отдать маслу свой аромат.
Убрать чеснок и выложить в горячее масло медальоны. Жарить 4 минуты без крышки с одной стороны. Перевернуть, посолить и поперчить, жарить медальоны ещё 4 минуты. Выключить огонь и накрыть сковороду крышкой, оставить мясо на 10 минут. Чтобы проверить готовность мяса, разрежьте один из медальонов. Свинина должна быть однородного цвета.
Свиные медальоны с помидорами в винном соусе
- Вино белое - 50 мл.
- Свиная вырезка - 400 г.
- Помидоры - 4 шт.
- Лук - 1 шт.
- Оливковое масло - 4 ст.л.
- Горчица - 1 ст.л
- Перец черный молотый по вкусу, соль.
Свиную вырезку нарезать кусочками толщиной примерно 4 см. Каждый медальон слегка прижать пальцами. Помидор нарезать на четвертинки, лук порезать полукольцами. Сковороду гриль разогреть на сильном огне и смазать оливковым маслом. Выложить медальоны и жарить 4 минуты с одной стороны. Перевернуть медальоны, посолить и поперчить, жарить ещё 3 минуты.
Читайте такжеПирог с курицей и картофелем: как приготовить сытную выпечкуУбавить огонь до среднего и добавить к мясу лук и помидоры. Жарить все вместе еще около 3 минут. Медальоны переложить в миску и накрыть фольгой. Помидоры и лук продолжить обжаривать ещё 3 минуты. В овощной и мясной сок в сковороде влить вино, горчицу и пару ложек оливкового масла. Готовить соус на маленьком огне до загустения. Подавать медальоны с помидорами, луком и соусом.
Свиные медальоны в беконе с овощами в духовке
- Свиная вырезка - 500 г.
- Бекон - 100 г.
- Сливочное масло - 50 г.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Розмарин свежий.
- Чеснок - 2 зубч.
- Корень сельдерея - 1 шт.
- Морковь - 2 шт.
Нарезать вырезку кусочками толщиной примерно 5 см. Бекон нарезать тонкими полосками. Приправить и посолить мясо. Каждый кусочек свинины завернуть в бекон и закрепить фольгой. Морковь нарезать кружочками, сельдерей - ломтиками. В сковороду влить растительное масло, обжарить в нем нарезанный чеснок и веточки розмарина. В масле обжарить медальоны по 5 минут с двух сторон без крышки.
В форму для запекания на дно выложить морковь с сельдереем, сверху выложить медальоны. На каждый медальон положить кусочек сливочного масла. Выпекать блюдо 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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